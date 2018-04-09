Steve Wozniak da Facebook’unu sildi!

Facebook Cambridge Analytica skandalı sonrası bir ünlü isim daha Facebook hesabını kapattığını duyurdu. Apple‘ın ortak kurucusu Steve Wozniak, veri güvenliği nedeniyle sosyal ağa veda ediyor.

İlginizi çekebilir: Firefox’dan Facebook için yeni eklenti

Steve Wozniak da Facebook’a veda ediyor

Wozniak yaptığı açıklamada “İnsanlar hayatlarıyla ilgili tüm detayları Facebook’a veriyor ve Facebook bundan ciddi bir reklam geliri elde ediyor. Kâr tamamen kulanıcı bilgilerine bağlı ancak kullanıcılar bu kârdan hiç pay almıyor” sözlerine yer verdi.

Ayrıca Apple ile ilgili de konuşan Wozniak, Apple’ın kullanıcıların veri güvenliği konusunda çok daha iyi bir politikaya sahip olduğunu söylerken, şirketin insanlardan değil satılan ürünlerden para kazandığının altını çizdi.