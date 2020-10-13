Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 SE işlemci değişikliği ile tekrar piyasaya çıkacak!
Huawei Nova 7 SE yeni versiyonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Farklı bir işlemci kullanacak akıllı telefon, 16 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak.
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Dimensity 800U işlemcili Huawei Nova 7 SE, 16 Ekimde piyasaya sürülecek!
Akıllı telefon dünyasında son iki yıldır çeşitli sorunlar nedeniyle durağan zamanlar geçiren Huawei, daha önceden çıkarttığı bir cihazını farklı işlemciyle tekrar piyasaya sürecek. Firma, nisan ayında piyasaya sürülen Nova 7 SE modelini Dimensity 800U ile tekrardan kullanıcılarına sunacak. Gelen bilgilere göre cihaza Nova 7 SE 5G Vitality Edition adının verilmesi bekleniyor. Kirin işlemcilerin stoklarını tüketen akıllı telefon üreticisi, yeni işlemci ile birlikte cihazı 16 Ekim tarihinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.
MediaTek Dimensity 800U ile piyasaya çıkacağı öğrenilen Huawei Nova 7 SE, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Tasarım olarak bir farklılığı olmayacak akıllı telefon, 6.5 inçlik delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Üzerinde beş adet kameraya yer veren akıllı telefonun ön kamerası 16 MP değerine sahip olacak. Arka tarafta yer alan kameralar ise sırasıyla, 64 MP ana kamer, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. İşlemci değişikliğine rağmen benzer performans değerlerine sahip olması beklenen akıllı telefonun, 340 ile 415 dolar arası bir fiyat etiketinin olması bekleniyor. Bakalım Huawei yeni değiştirilmiş akıllı telefonu ile kısa vadede çözüm bulabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüyle gelebilir!
2021 planlarında ekran altı kameraları amiral gemisi modellerine getirmeyi hedefleyen Samsung, ilk adımı Fold serisinin yeni üyesi ile atabilir. Ortaya çıkan raporlara göre Galaxy Fold 3, ekran altı kamera sensörüne sahip olabilir.
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2021 yılında gelecek olan Note ve S serisi cihazlarda Samsung’un ekran altı kamera sensörüne yer vemeyi planladığı uzun zamandır konuşuluyordu. Şirket, bu modellerden önce ekran altına yerleştirilmiş kamera deneyimini, Fold 3 modeliyle beraber kullanıcılara sunabilir. Samsung, yakın döneme kadar S21 -ya da S30 – modeliyle beraber geleceği varsayılan ekran altına gömülü kamera sensörlerini cihaza eklemekten vazgeçmişti. Bu gelişme ne yazık ki S21 modelinde kamera deliğini görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.
Galaxy Fold 3 için sızıntılar ilk değil
Geçtiğimiz aylarda Samsung’un katlanabilir ekranlı Fold serisi için ortaya çıkan bazı görüntülerde ön kamera için herhangi bir boşluk olmadığı göze çarpmıştı. Bu görüntü üzerine Samsung’un ön kameradan vazgeçeceği ya da ekran altına gömülü kamera sensörü kullanacağı ihtimalleri dillendirilmeye başlanmıştı. The ELEC tarafından paylaşılan rapora göre şirket, bu sensörü barındıran bir modeli ürün yelpazesine çok yakında ekleyebilir. Ekran altına gömülü kamera sensörünün ise ilk olarak şirketin üst segment Galaxy Fold serisinin yeni modeli ile beraber gelmesi kuvvetle muhtemel.
Led bildirim ışığı, menteşeye entegre ediliyor
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold ailesinin yeni üyesi için bir menteşe tasarımı alındığı ortaya çıkmıştı. Bununla beraber yeni gelecek olan cihazın selefiyle aynı tasarımsal çizgide yer alacağı ve bazı geliştirmelerle kullanıcıların beğenisine sunulacağı düşünülüyor. Menteşe alanına entegre edilmiş RGB destekli LED bildirim ışığı, ekran altı kamera ve S-Pen desteğiyle gelmesi beklenen model hakkında ilerleyen süreçte daha fazla bilgi edinmiş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!
Huawei, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Huawei Mate 40 ailesini, 22 Ekim tarihinde yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtacak. Şirketin CEO‘larından Yu Chengdong, birkaç gün önce resmi olarak lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise raporlara göre bu lansman, Huawei’nin tarihindeki en güçlü Mate serisi lansmanı olacak. Gerçekleşecek konferans çok büyük olacağından Mate 40 serisi bu konferansta yalnız olmayacak.
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Huawei Mate 40 serisi lansmanında başka hangi ürünler tanıtılacak?
Huawei Mate 40 serisinin lansmanında görmeyi beklediğimiz ürünlerden biri Kirin 9000 yonga seti olacak. Bu yonga seti şirketin ilk 5 nm üretim teknolojisi ile ürettiği yonga seti olarak kullanıcılara tanıtılacak. Kirin 9000, ilk kez Mate 40 serisi telefonlarda kullanılacak. Konferansta Kirin 9000 ve Mate 40 serisi haricinde başka ürünlerinde tanıtılması bekleniyor.
Weibo‘da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, lansmanda pek çok yeni Huawei ürünü tanıtılacak. Bu ürünler;
- Huawei‘nin ilk kulaküstü kulaklığı – Huawei Freebuds Studio
- Huawei Sound X akıllı hoparlör
- Huawei Mate serisine ait fakat adı henüz bilinmeyen yeni bir ürün
- Huawei Watch GT 2 Pro‘nun küresel lansmanı
- Akıllı yaşam ekosistemine ait yeni Huawei ürünler
- Kirin 9000
Huawei, her ne kadar kısıtlama ve ambargolara uğrasa da yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. 22 Ekim tarihinde tanıtılacak yeni Mate 40 serisi ve diğer aksesuarlar ile birlikte şirket, pes etmediğini kullanıcılara göstermeyi hedefliyor.