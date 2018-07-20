Kirin 710 işlemcisi resmen tanıtıldı

Huawei geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Nova3i tanıtım etkinliği lansmanında yeni orta seviye işlemcisi HiSilicon Kirin 710’u tanıttı.

İlginizi çekebilir : Huawei, 2018 yılında 100 milyon cihaz sattı

Kirin 710 özellikleri

Kirin 710 yonga setinin, geçtiğimiz yıl çıkan Kirin 659 yonga setinin yerini alacağını belirten Huawei; 16nm üretim teknolojisine sahip olan Kirin 659’un selefi işlemcilerden geride kaldığını ve yerine Kirin 710 işlemcisinin 12nm üretim teknolojisi ile birlikte daha rekabetçi bir işlemci olacağını belirtti.

12nm sürecin üretilen Kirin 710 yonga seti performans artışının yanı sıra enerji verimliliği konusunda da iddialı olacak. 4 adet 2,7 GHz’de çalışan yüksek performanslı Cortex-A73 çekirdeği ve dört adet 1,7 GHz’de çalışan düşük performanslı Cortex-A53 çekirdeği sayesinde %75 daha iyi tek çekirdek ve %68 daha iyi çoklu çekirdek performans artışı sunuyor. Grafik birimi noktasında ise Mali-G51 MP4 ile geliyor.

Mali G-51 MP4 grafik birimi bugüne kadar pek duyulmuş değil. Muhtemelen ARM’ın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni bir birim. Firma Mali-T860 MP2 biriminden 1.3 kat daha performanslı ve 1 kat daha verimli olduğunu ifade ediyor.

Yüz tanıma ve sahne tanıma gibi özelliklere sahip olan işlemci gelişmiş dijital sinyal ve görüntü sinyal işlemcileri sayesinde düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda daha iyi bir kamera deneyimi sağlıyor. Bunların yanında LTE Cat 12 ve Cat 13 modem desteği, çift sim, çift 4G LTE desteği de sunuluyor.