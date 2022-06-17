Samsung, bilgileri tek çatı altında tutan Samsung Wallet‘ı duyurdu. Bu uygulama ile Galaxy kullanıcıları dijital kimliklerini, ödeme kartlarını, sadakat kartlarını, anahtarlarını ve daha fazlasını bir araya getirebilir. Samsung Blockchain Cüzdan ve SmartThings hizmetleri de yerleşik olarak entegre edilecek ve kripto para birimlerini izlemenize ve akıllı evin özelliklerini kontrol etmenize olanak tanıyor.

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Tüm bu hassas verilerin tek bir yerde toplandığı Samsung Wallet, savunma sınıfı bir güvenlik platformu olan Samsung Knox tarafından korunmaktadır. Knox, Cüzdan’da depolanan verileri şifreleyerek bu verilere yalnızca parmak izi gibi kimlik doğrulama ile erişilebilir hale getirir. Ayrıca, dijital ve fiziksel korsanlığa karşı korunmaya yardımcı olmak için yerleşik Secure Element’teki cüzdandaki hassas öğeleri izole eder.

Samsung Cüzdan hakkında yorum yapan, Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve MX Business Dijital Yaşam Başkanı Jeanie Han şunları söyledi:

“Samsung Wallet, dijital anahtarları, kartları ve daha fazlasını depolamak için tamamen güvenli ve güvenli bir ortamla mobil cihazlara yeni bir günlük rahatlık düzeyi getiriyor. Açık ekosistemlere yönelik süregelen taahhüdümüzün bir parçası olarak, güvenilir ortaklarımız ve geliştiricilerimizle yakın çalışarak Samsung Cüzdan’ın yeteneklerini genişletmeye devam edeceğiz.”

Cuma gününe kadar, yeni Samsung Wallet Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD olmak üzere altı pazarda sunulacak.