WhatsApp, grup yöneticilerine kimlerin katılabileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android için uygulamanın (2.22.14.6) beta sürümünde WABetaInfo web sitesi tarafından keşfedilen yenilik, bir bağlantı aracılığıyla bir gruba katılmaya çalışan kullanıcılar için bir “bekleme listesi” oluşturuyor.

Grup Üyesi Onayı olarak adlandırılan yeni işlev, yöneticilerin kimlerin üyelik talebinde bulunduğunu görebileceği yeni bir alan ekler. Böylece bu yeni kullanıcıları onaylayıp onaylamamak mümkündür.

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Web sitesi ayrıca, işlevselliğin yöneticiler tarafından önceden etkinleştirilmesi gerektiğini ve uygulamanın standart bir aracı olmadığını da açıkladı. Yeni kullanıcılar için onaylar, grupların kendi içinde, onlar hakkında bilgi alanında yer alacak.

Henüz test aşamasında, bir gruptaki yeni katılımcıları onaylama veya onaylama özelliğinin resmi uygulamada tanıtılması için henüz belirlenmiş bir tarih yok. Ayrıca Android versiyonunda bulunmasına rağmen fonksiyonun iOS, Web, Windows ve macOS gibi diğer platformlarda da bulunması bekleniyor.

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Gruplar için daha fazla haber

WhatsApp grupları, şirketten daha sık güncelleme aldı. Son zamanlarda, tek bir gruba 512 üyeye kadar dahil etme özelliği yayınlandı. Yakın zamanda duyurulan bir diğer araç, Brezilya’da tartışmalara yol açan Topluluklar‘ın bir parçasıdır. Başlangıçta 2022 Seçimlerinden sonra piyasaya sürülmesi planlanan şirket, yeniliği ülkede piyasaya sürmek için hala bir tarihi olmadığını doğruladı.