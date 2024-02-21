Son dönemde Twitch’e rakip olarak yükselen Kick platformu, BTK’nın resmi incelemesiyle sarsıldı. İbrahiç Haskoloğlu’nun ortaya attığı iddiaya göre, uluslararası kumar şirketleriyle işbirliği içinde olan ve kumara olanak tanıyan Kick, Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından BTK’nın radarına girmişti.

Kick, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de büyük bir çıkış yakalamış ve birçok Twitch yayıncısını bünyesine katmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre, BTK’nın incelemesi sonucunda Kick’e erişim engeli getirildiği açıklandı. Bu erişim engelinin Kick’in kumar bölümü yüzünden olduğu söyleniyor.

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Rekor harcamalarla yayıncı transferlerine imza atan Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendi. Ancak birçok kullanıcının hala erişim sağlayabildiği belirtiliyor.

Resmi açıklamada ise, “Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir,” denildi. Ancak bu engelin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.