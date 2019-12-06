Oyun
Kerbal Space Program’ın genişleme paketi PS4 ve Xbox One’da!
Kerbal Space Program oyunun yeni genişleme paketi konsol platformları olan PS4 ve Xbox One için bugün itibariyle yayında. Paketleri oyuncular, oyun marketlerinden satın alabiliyorlar.
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Private Division ve Squad bugün yaptığı bir duyuru ile Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion ek paketinin artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X de dahil tüm Xbox One cihaz ailesine geliyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition için beklenen bu ikinci genişleme, konsoldaki yeni ve halihazırdaki oyuncular için bolca taze içerik getiriyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek yeni özellikler getiriyor. Genişleme paketi; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve buna benzer çeşitli şekil ve boyutlarda tüm yeni robotik parça çeşitlerini sunuyor.
Bu yeni parçaların eklenmesi, her zamankinden daha karmaşık araçlar ve gemiler oluşturma yeteneği sunarak oyuncuların orijinal Kerbal Space Program Enhanced Edition sürümdeki yeteneklerinin ötesine geçmelerini sağlıyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini keşfederken edindikleri deneyimi de değiştiriyor. Sistem genelinde gezegenlere dağılmış olan yeni yüzey özellikleri, roverlara tutturulmuş yeni bir robotik kol ile analiz edilebilecek. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteoritler, kraterler ve oyuncuların araştırması için daha birçok gizemli nesneler bulunuyor.
Private Division Yönetici Yapımcısı Michael Cook, “Kerbal Space Program, uzayı keşfetmekle ilgili anlayışları değiştirdiklerini belirtti: “Oyunu güncellemeye ve ona daha yüksek kalitede, harika KSP içeriği sağlamaya devam ederek, daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeye ve bunların arkasındaki bilime olan ilgisini artırıyoruz.”
İnceleme
ETS 2 Türkiye haritası | Türk yapımı F-Max ile İstanbul’a gidiyoruz!
Euro Truck Simulator 2 için beklenen ek paket Türkiye haritası çıktı! Road to the Black Sea ek paketi ile resmi olarak Türkiye haritası da ETS 2’ye eklenmiş oldu.
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İstanbul’un Avrupa yakası, Edirne ve Tekirdağ şehirlerimizi ve Kapıkule sınır kapısını ekleyen ETS 2 Türkiye haritası DLC paketine Logitech G29 direksiyon seti ve vites ile beraber göz atıyoruz.
Road to the Black Sea ek paketi; https://hwp.to/ETS2Turkiye
F-MAx SimulasyonTürk ana konu; https://hwp.to/FMax
F-Max Steam atölye; https://hwp.to/FMaxSteam
SiSL mod Steam atölye; https://hwp.to/SiSL
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketi ile beraber Romanya, Bulgaristan ve Türkiye haritaları ekleniyor. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ dışında 17 şehir eklenen oyunda 10.000 km’den fazla yol eklenmiş olacak.
22 yeni firma ve 11 yerel firmanın eklendiği DLC paketinde tramvay, metrobüs gibi farklı ve hareketlı toplu ulaşım araçları da yer alacak. Bulgaristan’da ise at arabaları da görmek mümkün.
Oyun
Youtube 2019 için en çok izlenen oyunlar listesini yayınladı!
Minecraft ve Fortnite’ın başı çektiği 2019 en çok izlenen oyunlar listesi Youtube tarafından yayınlandı.Video paylaşım devi her yıl,yılın özeti olarak kullanıcılara sunduğu Youtube Rewind 2019 verilerini yayınladı.
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Aile dostu yapısıyla bilinen Minecraft listede birinciliğiyle bu sene de kendinden bahsettirdi.Hintli T-Series ile verdiği birincilik mücadelesiyle hatırlayacağımız PewDiePie,Minecraft’ın bu dirilişine haziran ayında yayınladığı video ile büyük bir katkıda bulunmuştu.Listede ikinci sırada ise geçtiğimiz sene “En çok kazanan oyun” ünvanına sahip Fortnite yer aldı.
Fortnite’ın rakibi ve bu yıl 860 milyon dolar gelir elde eden PUBG MOBILE ise listede altı numara olarak kendine yer buldu,onun gerisinde 10. Yıl kutlamalarıyla ve yeni duyurularıyla gündemde kendine sık sık yer bulan Riot Games’in oyunu “League of Legends” yedinci numarada boy göstererek MOBA alanında bir dev olduğunu tekrar kanıtladı.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
1.Minecraft
2.Fortnite
3.Grand Theft Auto
4.Garena Free Fire
5.Roblox
6.PUBG MOBILE
7.League of Legends
8.PlayerUnknown’s Battlegrounds
9.Brawl Stars
10.Mobile Legends:Bang Bang
Geçtiğimiz yıl Rewind 2018,izleyiciler tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuş ve Youtube tarihinin en çok dislike alan videosu olarak hafızalarımıza kazınmıştı.2019 Youtube Rewind videosunun ise yarın yayınlanacağı açıklandı.
Peki siz 2019 Youtube Rewind En çok izlenen oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Genel
Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D