Kerbal Space Program’ın genişleme paketi PS4 ve Xbox One’da!

Kerbal Space Program oyunun yeni genişleme paketi konsol platformları olan PS4 ve Xbox One için bugün itibariyle yayında. Paketleri oyuncular, oyun marketlerinden satın alabiliyorlar.

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Private Division ve Squad bugün yaptığı bir duyuru ile Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion ek paketinin artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X de dahil tüm Xbox One cihaz ailesine geliyor.

Kerbal Space Program Enhanced Edition için beklenen bu ikinci genişleme, konsoldaki yeni ve halihazırdaki oyuncular için bolca taze içerik getiriyor.

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek yeni özellikler getiriyor. Genişleme paketi; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve buna benzer çeşitli şekil ve boyutlarda tüm yeni robotik parça çeşitlerini sunuyor.

Bu yeni parçaların eklenmesi, her zamankinden daha karmaşık araçlar ve gemiler oluşturma yeteneği sunarak oyuncuların orijinal Kerbal Space Program Enhanced Edition sürümdeki yeteneklerinin ötesine geçmelerini sağlıyor.

Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini keşfederken edindikleri deneyimi de değiştiriyor. Sistem genelinde gezegenlere dağılmış olan yeni yüzey özellikleri, roverlara tutturulmuş yeni bir robotik kol ile analiz edilebilecek. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteoritler, kraterler ve oyuncuların araştırması için daha birçok gizemli nesneler bulunuyor.

Private Division Yönetici Yapımcısı Michael Cook, “Kerbal Space Program, uzayı keşfetmekle ilgili anlayışları değiştirdiklerini belirtti: “Oyunu güncellemeye ve ona daha yüksek kalitede, harika KSP içeriği sağlamaya devam ederek, daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeye ve bunların arkasındaki bilime olan ilgisini artırıyoruz.”