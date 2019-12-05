Oyun
Youtube 2019 için en çok izlenen oyunlar listesini yayınladı!
Minecraft ve Fortnite’ın başı çektiği 2019 en çok izlenen oyunlar listesi Youtube tarafından yayınlandı.Video paylaşım devi her yıl,yılın özeti olarak kullanıcılara sunduğu Youtube Rewind 2019 verilerini yayınladı.
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Aile dostu yapısıyla bilinen Minecraft listede birinciliğiyle bu sene de kendinden bahsettirdi.Hintli T-Series ile verdiği birincilik mücadelesiyle hatırlayacağımız PewDiePie,Minecraft’ın bu dirilişine haziran ayında yayınladığı video ile büyük bir katkıda bulunmuştu.Listede ikinci sırada ise geçtiğimiz sene “En çok kazanan oyun” ünvanına sahip Fortnite yer aldı.
Fortnite’ın rakibi ve bu yıl 860 milyon dolar gelir elde eden PUBG MOBILE ise listede altı numara olarak kendine yer buldu,onun gerisinde 10. Yıl kutlamalarıyla ve yeni duyurularıyla gündemde kendine sık sık yer bulan Riot Games’in oyunu “League of Legends” yedinci numarada boy göstererek MOBA alanında bir dev olduğunu tekrar kanıtladı.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
1.Minecraft
2.Fortnite
3.Grand Theft Auto
4.Garena Free Fire
5.Roblox
6.PUBG MOBILE
7.League of Legends
8.PlayerUnknown’s Battlegrounds
9.Brawl Stars
10.Mobile Legends:Bang Bang
Geçtiğimiz yıl Rewind 2018,izleyiciler tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuş ve Youtube tarihinin en çok dislike alan videosu olarak hafızalarımıza kazınmıştı.2019 Youtube Rewind videosunun ise yarın yayınlanacağı açıklandı.
Peki siz 2019 Youtube Rewind En çok izlenen oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Genel
Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D
Oyun
The Outlast Trials çevrimiçi oynanabilecek!
Korku oyunlarının vazgeçilmezi serinin yeni oyunu The Outlast Trials,dört oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilir (CO-OP) şekilde gelecek.
Steam’in Remote Play Together’ı yayınlamasından sonra,bu özellikle entegre biçimde geleceği düşünülen oyun,oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte korku dolu bir maceraya atılmalarına olanak sağlıyor.
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Outlast ilk olarak 2013 yılında Windows PC platformu için piyasaya sürüldü.Birinci şahıs psikolojik korku oyunu,ertesi yıl diğer oyun konsolları için de çıkış yaptı.Whistleblower isimli DLC paketi hatırlarsak,oyuncular tarafından bir genişletme paketinin hakkını sonuna kadar verdiği yönünde sıkı övgüler toplamıştı.2017’de ise firmanın farklı bir ana karaktere sahip Outlast’ın devamı olan Outlast 2 adlı yeni oyunu yayınlandı.
Geliştirici firma Red Barrels’ın kurucularından David Chateauneuf;İster yalnız ister arkadaşlarıyla oyunu deneyimleyen oyuncular için,yoğun korku ve endişe getirecek,yeni bir deneyim yaratacakları konusunda açıklamalarda bulundu.Firmaya göre yeni The Outlast Trials,serinin önceki oyunları Outlast ve Outlast 2‘nin devamı değil,ancak aynı kurgunun bir çok açıdan farklı yeni bir parçası olarak nitelendirilmiş.
Hikaye kısmında ise soğuk savaş döneminde bilinmeyen bir deneyde yer almış deneklerin rolünü üstleneceğiz.Resmi bir duyuruya göre oyun şu an geliştirme aşamasının başlangıcında ve henüz çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta,umuyoruz ki en kısa sürede çıkış tarihiyle ilgili bilgiler bizlerle paylaşılır.
Haber
ETS 2 için Türkiye haritası 5 Aralık’ta geliyor!
ETS 2 ya da tam adıyla Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen DLC ve birçok yenilikleri almaya devam ediyor. Türkiye’de çok büyük kitlesi olan ETS 2 ise yıllardır beklenen resmi Türkiye haritası hamlesine nihayet başlıyor.
Şimdiye kadar Going East ile Avrupa’nın doğusuna, İskandinavya ile kuzeye, Vive La France ile Fransa ve Beyond the Baltic Sea ile Rusya, Finlandiya arasındaki ülkeleri de geniş Avrupa haritasına katan SCS Software ekibi, artık Road to the Black Sea ile Karadeniz’e geliyor.
Trakya haritası ETS 2’de!
5 Aralık tarihinde yayınlanacağı açıklanan yeni DLC paketi Road to the Black Sea adını alırken Romanya, Bulgaristan ve nihayet Türkiye’yi de haritasına dahil ediyor. Ancak bu paketin tüm Türkiye’yi değil, trakya bölgesini eklediğini belirtelim.
İstanbul geliyor!
Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye’den Kapıkule ile başlayan yerel haritamızda Edirne, Tekirdağ ve İstanbul yer alacak. İstanbul’da ise metrobüsler dikkat çekerken, Halkalı, Beylikdüzü yolu, İkitelli, Atatürk Havalimanı ve Mall of İstanbul gibi bölgeler görünüyor. Şu an için ise maalesef boğazı ve köprüleri kulllanamıyor olacağız. Yani İstanbul’un sadece Avrupa yakası bu DLC paketinde yer alacak.
Road to the Black Sea özellikleri
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketinde 10 bin kilometreden fazla yol eklenecekken, 11 yeni yerel şirket de yerini alacak. Toplamda Türkiye’den 3 il olmak üzere 20 şehir eklenecek oyunda Dunaj şehrinde de nehir feribotu kullanılabilir olacak.
Şu an için fiyatı açıklanmayan ek paketin 40 TL ya da üzeri bir fiyata gelmesi bekleniyor.