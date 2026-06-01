Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla yürütülen projelerde yeni bir aşamaya geçildi. Milli Savunma Bakanlığının tedarik planlaması doğrultusunda güncellenen Katmerciler HIZIR zırhlı araçlarının ilk teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Yerli savunma sanayisinin en son mühendislik çözümlerini barındıran bu taktik tekerlekli zırhlı, tamamen entegre sistemlerle sahada görev yapacak. Peki yenilenen yapısıyla Katmerciler HIZIR ordunun sahadaki yeni gücü olabilecek mi?

Yeni nesil Katmerciler HIZIR özellikleri neler sunuyor?

Taktik sahada aktif rol oynaması amacıyla tasarlanan Katmerciler HIZIR, yenilenen tasarımıyla modern savaş alanlarının zorlu koşullarına tam uyum sağlıyor. Platform, özellikle mürettebat güvenliğini ve operasyonel esnekliği artırmaya odaklanan bir mühendislik çalışmasının ürünü olarak öne çıkıyor. Teknik altyapısı güçlendirilen araç, kullanıcı dostu sürüş özellikleri ve yüksek güvenliği bir arada sunuyor.

Taktik kullanım odaklı yeni gövde tasarımı

NATO standartlarına tam uyumlu olarak geliştirilen yeni versiyon, gövde yapısındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. Eski tasarıma kıyasla 3 kapılı bir mimariye geçiş yapılan araç, iç kısımda 5 personel taşıma kapasitesi sunuyor. Bu yerleşim planı, personelin hızlı iniş ve biniş yapmasını kolaylaştırarak çatışma anında kritik bir zaman avantajı sağlıyor.

Zorlu arazi koşullarında yüksek motor gücü

Platformun kalbinde 400 beygir gücünde bir motor yer alıyor. Bu yüksek güç, tam otomatik şanzımanla birleşerek araca dikkati çeken bir manevra kabiliyeti kazandırıyor. Zorlu coğrafyalarda hareket yeteneğini kaybetmeyen zırhlı, yüzde 70 dik meyil tırmanma yeteneği sayesinde engebeli arazilerde dahi sınırları zorlayabiliyor.

HIZIR zırhlı araç özellikleri ve savunma sistemleri

Aracın savunma ve koruma yetenekleri, yüksek düzeyde mayın ve balistik koruma standartlarıyla destekleniyor. Yerli ekosistem tarafından geliştirilen görev sistemleri, platformun üzerine doğrudan entegre edilerek tek bir merkezden yönetilebiliyor. Bu entegrasyon, aracın hem savunma hem de taarruz senaryolarında koordineli çalışmasına olanak tanıyor.

Katmerciler teslimat takvimi ve küresel hedefler

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, Katmerciler HIZIR teslimatı sürecinin yıl sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini paylaştı. Katmerci, aracın bu yeni versiyonunun Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi simgelediğini belirtti. Şirket, TSK envanterini güçlendirirken bir yandan da uluslararası pazarlardan gelen yoğun talebi karşılamayı amaçlıyor.

Özellikle dost ve müttefik ülkelerden gelen yoğun ilgi, yeni ihracat kontratlarının kapısını aralıyor. Farklı coğrafyalardaki askeri heyetlerle görüşmelerini sürdüren üretici firma, yıl içinde yeni uluslararası anlaşmalara imza atmayı planlıyor. Bu hamleler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat odaklı büyüme hedeflerini doğrudan destekliyor.

Yerli savunma sanayisinde entegrasyonun önemi

Türk savunma sanayisinde son yıllarda öne çıkan en büyük eğilim, farklı üreticilerin sistemlerinin tek bir platformda birleştirilmesidir. HIZIR zırhlı araç özellikleri incelendiğinde de bu yaklaşımın benimsendiği ve yerli üreticilerin geliştirdiği alt sistemlerin araca doğrudan entegre edildiği görülüyor. Bu durum, olası arıza veya parça değişimlerinde TSK’ya sahada lojistik açıdan muazzam bir hız kazandırıyor.

Yerli alt sistemlerin kullanımı, askeri araçların ihracat süreçlerinde yabancı ülkelerin uygulayabileceği gizli ambargoların da önüne geçiyor. Katmerciler’in bu araçla yakaladığı ihracat potansiyeli, Türkiye’nin savunma sanayisindeki küresel marka değerini artırırken ekonomik olarak da katma değer sağlıyor. Özellikle sınır güvenliği ve asimetrik tehditlere karşı bu tip modüler araçların rolü gelecekte daha da artacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yenilenen Katmerciler HIZIR özellikleri ve TSK'ya teslim edilen bu yeni versiyon, sınır güvenliğinde nasıl bir fark yaratacak?