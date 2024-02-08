Teknoloji devi Apple’ın katlanabilir cihazlara geçişi, merakla beklenen bir gelişme olarak devam ediyor. Ancak son raporlara göre, bu geçişin gerçekleşmesi birkaç yıl daha zaman alabilir. Öncelikle, iPhone yerine katlanabilir iPad’in piyasaya sürülmesi bekleniyor gibi görünüyor. Sonrasında ise katlanabilir iPhone pazarı karıştırmaya gelecek.

İçindekiler Katlanabilir iPhone yakında gelebilir

Katlanabilir iPhone yakında gelebilir

The Information tarafından yayınlanan son raporlar, Apple’ın henüz katlanabilir iPhone prototiplerinin erken aşamalarında olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, şirketin katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair ipuçları mevcut. Rapora göre, Apple’ın geliştirdiği prototipler, Samsung Galaxy Z Flip modellerine benzer bir tasarıma sahip. Ancak, kapatıldığında çok kalın görünmemesi için mevcut modellerin yalnızca yarısı kadar kalınlığa sahip olmaları hedefleniyor.

Apple, katlanabilir iPhone’lar için bileşen siparişi vermeyi Asyalı üreticilerle görüşüyor, ancak bu bileşenlerin Apple’ın standartlarına uygun olmaması durumunda projenin riske girebileceği belirtiliyor.

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Öte yandan, katlanabilir bir iPad’in daha yönetilebilir bir iş olarak göründüğü ifade ediliyor. Apple’ın odak noktası, içe doğru katlanabilen bir iPad’e sahip olmak gibi görünüyor. Ancak, bu tür bir cihazın karşılaştığı en büyük zorluk, tekrar tekrar katlandığında oluşan kırışıklıkların giderilmesi gerekliliği olarak öne çıkıyor.

Apple, katlanabilir iPad için ekranı kesintisiz bir şekilde kullanılabilir hale getirmeyi ve Apple Pencil gibi özellikleri desteklemeyi amaçlıyor. Ancak, bu soruna en uygun çözümün henüz bulunmadığı belirtiliyor.

Sonuç olarak, Apple’ın katlanabilir cihazlarının gerçekleşmesi için birkaç yıl daha beklemek gerekebilir. Ancak, şirketin bu alanda ciddi adımlar atmaya devam ettiği ve gelecekte bu teknolojinin daha fazla geliştirileceği kesin gibi görünüyor.