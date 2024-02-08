iPhone 16 tasarımı teknoloji dünyasının gündeminde. Apple, bir süredir iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor ve yavaş yavaş cihazların detayları netleşiyor. Akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duyduk. Bundan önceki serilerde en büyük eleştiriler tasarımın değişmemesi tarafındaydı. Geldiğimiz noktada bugün ise iPhone 16 tasarım detayları tekrardan sızdırıldı. iPhone 16 eski iPhone tasarımına geri dönüyor.

iPhone 16 tasarımı nasıl olacak?

iPhone 16 serisinde ön tasarım değişmese de Apple arka tasarımda değişikliklere gidiyor. iPhone 11’den beri LED flaş kamera modülünün içerisinde yer alıyordu. iPhone 16 tasarımında ise LED flaş kamera modülünün dışında kalacak.

Bununla beraber kameralar artık çapraz olarak değil, iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinde gördüğümüz gibi dikey olarak hizalanacak. Apple kamera modülünü çapraz olarak konumlandırarak önemli bir tasarım değişikliğine gitmişti. Ancak görünen o ki bir geri adım atılacak.

Bundan önceki sızıntılarda iPhone 16 tasarım özelliklerinin iPhone 15 serisi ile aynı olacağı söylenmişti. Apple’ı yakından izleyen tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo ise bunu doğruladı. Yani yakın zamanda herhangi bir delikli ekran tasarımına sahip iPhone görmeyeceğiz. iPhone 16 tasarım tarafında önceki nesil ile aynı olacak.

Bundan önce Weibo’da yapılan sızıntıya göre iPhone 16 kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 5x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera eşlik edecek.

MacRumors tarafından yapılan sızıntıda iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’nun önceki nesil olan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ile aynı tasarıma sahip olacağı görülüyor. Arkada benzer bir kamera tasarımı, önde dinamik ada. Ancak sızıntılara göre Apple, aksiyon düğmesini büyütecek.

Economic News Daily’nin bir raporuna göre Largan, iPhone 16 Pro için özel olarak telefoto lensler üretecek. Kamera merceği, geleneksel cama kıyasla daha ince ve daha hafif olduğu söylenen kalıplanmış camla donatılacak. Bu sayede akıllı telefonun kamera çıkıntısı inceltilecek ve telefon daha da hafifleyecek.

Akıllı telefonların işlemci detayları da ortaya çıkmıştı. iPhone 15 serisinde sadece Pro modellerde yeni işlemci olan Apple A17 Pro kullanılıyordu. Apple, iPhone 16 serisinde tüm yeni nesil işlemciler kullanılacak. Bu sızıntı analist Jeff Pu’dan geliyor. Sızıntıya göre iPhone 16’nın tüm modellerinde Apple A18 Bionic yonga seti kullanılacak.

iPhone 16’dan önceki nesil: iPhone 15

iPhone 15, 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.