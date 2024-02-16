Apple’ın katlanabilir iPhone efsanesi, yeni bilgilerle devam ediyor ve gizemini korumaya devam ediyor. Rakiplerinin katlanabilir pazardaki varlığı güçlenirken, Apple’ın beklenen girişi hala belirsizliğini koruyor.

Weibo’da sızıntı yapan Fixed focus digital’e göre, Apple gerçekten de katlanabilir telefonunu aktif olarak geliştiriyor ve rakip cihazları analiz için parçalarına ayıracak kadar ileri gidiyor. Ancak, “ekran testindeki yetersiz sonuçlar” nedeniyle gecikmeler yaşandığı rapor ediliyor. Bu, Apple’ın standartlarını koruma ve cihazın daha da gecikmesine neden olma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

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Rakipler yeni katlanabilir modeller yayınlarken, Apple’ın etkilenmediği görülüyor. Geleneksel akıllı telefon pazarındaki hakimiyeti, Apple’ın katlanabilir ürün için sabırlı olmasına olanak tanıyor. Bu, Apple için temel bir ihtiyaçtan ziyade stratejik bir çeşitlilik olabilir.

Apple‘ın iki prototip düşündüğü belirtiliyor: Birincisi Galaxy Z Flip gibi kapaklı bir telefon, diğeri ise 8 inç ekrana sahip, içe doğru katlanan bir iPad. Uzmanlar, Apple’ın daha büyük form faktörünü tercih edeceğine inanıyor, çünkü bu daha az dayanıklılık endişesini giderir.

Raporda ayrıca, Apple’ın potansiyel avantajı vurgulanıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranlarla uzun yıllara dayanan deneyim, katlanabilir ekranlara dönüştürülebilir ve kalite açısından mevcut rekabette bir adım öne geçmelerine yardımcı olabilir.

Ancak, katlanabilir iPhone’ları veya iPad’leri ne zaman görmeyi bekleyebileceğimize dair belirsizlik devam ediyor. Önceki söylentiler 2025’i işaret ederken, son sızıntılar 2026’yı işaret ediyor. Bu, Apple’ın kendine özgü kalite standartlarını korumaya kararlı olduğunu ve gelişmiş bir ürün sunmak için acele etmeyeceğini gösteriyor.