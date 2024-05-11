Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve yeni iPad modellerinin görücüye çıktığı Let Loose etkinliğinin ardından bu yılki en büyük etkinliği olan iPhone 16 serisi tanıtımına hazırlanıyor. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, Apple M serisi çiplerini bulut sunucularında kullanarak, iPhone 16 serisindeki yapay zeka özelliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Apple güçlü sunucuları ile iPhone 16 yapay zeka özelliklerini coşturacak.

İçindekiler Apple iPhone 16 Yapay Zeka Özelliklerini Kendi Sunucularında İşleyecek

Apple iPhone 16 Yapay Zeka Özelliklerini Kendi Sunucularında İşleyecek

Şirket, iPhone 16 serisi için bazı yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. Apple kullanıcı verilerinin gizliliğini koruma odaklı bir yaklaşım benimseyerek yapay zeka özelliklerini cihaz içinde işletmeye odaklanmıştı. Ancak, bazı yapay zeka görevleri cihaz içindeki işlemcilerle sınırlı kalmayabilir. Bu durumda, bulut sunucularında daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyulabilir.

Apple yapay zeka konusunda nispeten muhafazakar bir tutum benimsemiş olsa da, bazı özellikler için cihazların internete bağlanması gerekecek. Apple’ın özellikle yapay zeka ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış sunucuları, Apple Silicon tabanlı çiplerle çalışacak. Şu anda kullanılan M2 Ultra çipleri, bu sunucular için güç kaynağı olarak görev yapıyor. Ancak, ilerleyen dönemlerde Apple’ın bu sunucularda M4 çiplerini kullanması bekleniyor.

Ayrıca, Apple’ın yapay zeka sunucuları için özel olarak TSMC’nin 3nm üretim sürecini kullanan çipler geliştirdiği de belirtiliyor. Ancak, bu çiplerin tamamlanması ve kullanıma açılması iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinden çok daha sonra olacak gibi görünüyor. Bu durum, şu anda M2 Ultra çiplerinin tercih edilmesinin bir nedeni olabilir.

Apple’ın bulut sunucularını kullanarak iPhone 16 yapay zeka özelliklerini işlemesi, şirketin stratejisinde bir değişiklik olarak görülebilir. Ancak, bu değişikliğin, kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik güçlü bir adım olduğu belirtiliyor. Özel sunucu çiplerinin içinde, verileri güvenli bir şekilde işlemek için bileşenler bulunuyor ve “Secure Enclave” adı verilen bir yöntemle veriler güvenlik açıklarından izole ediliyor.

Apple’ın kendi sunucularında yapay zeka özelliklerini işlemesi, hem kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor hem de şirketin teknolojik altyapısını güçlendirmesi olarak yorumlanıyor. Bu adım, iPhone kullanıcılarına daha gelişmiş yapay zeka deneyimi sunma potansiyelini artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zeka alanında rakiplerini geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!