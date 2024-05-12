Nürburgring pistini bilmeyen yoktur. Yine de bilmeyenler için Nürburgring, kısaca “Ring Adenau, Almanya’da Köln’ün 90 km güneybatısında, Mainz’in 100 km kuzeybatısında yer alan tarihi yarış pistidir. Pist birçok değişik şekilde kullanılabilmektedir. Formula 1 yarışlarının da yapıldığı GP-Strecke kısmı çok kullanılsa da orijinal pist Nordschleife (Kuzey halkası) en meşhur şeklidir. Bu haliyle pist Nürburg kalesi ve Eifel dağları etrafından dolaşmaktadır. BMW’nin üretmiş olduğu M4 CS ise girdiği yarış ile birlikte Nürburgring’de ikinci en hızlı seri üretim otomobil oldu. Detaylara bakalım.

BMW M4 CS Nürburgring rekoru!

M4 CS Nürburgring pistinde 7:21.989 dakikalık süre ile pisti tamamlayan en hızlı ikinci seri üretim otomobil oldu. Birincilik ise 7:20.20 dakika ile BMW M4 CSL modelinde bulunuyor.

İlginizi çekebilir: iPhone 16 yapay zeka konusunda rakipsiz olacak, ama nasıl?

Bu turda lastik olarak önde 275/35R19 Michelin Pilot Sport Cup2R kullanılırken arkada aynı lastiğin bir tık büyüğü olan 285/30R20 Michelin Pilot Sport Cup2R kullanılmış.