Apple‘ın yeni iOS 18 sürümü, bir dizi yenilikçi yapay zeka özelliğiyle donatılacak. Bununla eş zamanlı olarak, şirketin iPhone 16 için donanım yükseltmeleri üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Economic Daily News’in son raporu, Apple’ın M4 ve A18 işlemci ailesini tanıtacağını ve bunların “yerleşik yapay zeka hesaplama çekirdeklerinin sayısını büyük ölçüde artıracağını” öne sürüyor.

Bu yılın M3 ve A17 işlemcileri, yapay zeka işleme gücünü önemli ölçüde artıracakken, yeni nesil M4 ve A18 işlemcilerinin çekirdek sayısı ve performansı, yapay zeka uygulamalarının taşıma hızını önemli ölçüde artıracak. Bu gelişmeler, Apple’ın ürün gamının büyük ölçüde geliştirileceğini gösteriyor.

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Bu değişiklikler neredeyse kesinlikle iPhone’un Neural Engine’ine yansıyacaktır. Neural Engine, 2020’den beri 16 çekirdekli bir tasarıma sahip ve yıllar içinde önemli hız artışları yaşadı. Örneğin, Apple’ın A17 Pro’nun Neural Engine’inin A16’nınkinden iki kat daha hızlı olduğunu ve saniyede 35 trilyona kadar işlemi işleyebildiğini belirtmesi, bu gelişmelerin etkisini gösteriyor.

iOS 18’in çeşitli yapay zeka özellikleri içereceğine dair söylentiler doğruysa, bu özelliklerin en azından iPhone 14 neslinde ve muhtemelen önceki birkaç nesilde çalışacağı tahmin ediliyor. İddialara göre iPhone 16 için daha güçlü olan Neural Engine, gelecekte iOS 18’in performansını artırmak için denemelerde kullanılacak.

Apple’ın bu hamlesi, yapay zeka odaklı teknolojilerin gelecekteki mobil cihazlar için ne kadar kritik hale geldiğini gösteriyor. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mobil cihazların işlevselliğini artırmak için heyecan verici bir potansiyel sunuyor.