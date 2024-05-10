ASUS, oyun dünyasının nabzını tutanların heyecanla beklediği bir haberle karşımızda: ROG Ally serisinin güçlendirilmiş versiyonu olan ASUS ROG Ally X el bilgisayarı tanıtıldı! Geçen yılın başlarında piyasaya sürülen ROG Ally’nin ardından, şimdi daha güçlü bir model olan ROG Ally X sahneye çıkıyor. İşte ASUS ROG Ally X özellikleri ve fiyatı.

ASUS, Oyun Tutkunları İçin Yepyeni ASUS ROG Ally X El Bilgisayarını Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

AMD’nin Zen 4 çekirdek mimarisine dayanan yeni Ryzen Z1 APU’larını kullanan ilk el bilgisayarı olan ROG Ally, oyun tutkunları tarafından büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise ASUS, bu başarılı modelin bir üst versiyonu olan ROG Ally X’i tanıttı. ROG Ally X, daha güçlü donanımı ve daha fazla özellik sunarak oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

ASUS ROG Ally X, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci ile güçlendirilmiş bir model olarak geliyor. Bu yeni APU, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip, saat hızı ise 5.1 GHz’e kadar ulaşıyor. Ayrıca, 12 RDNA 3 işlem birimi ve 24 MB önbellek ile donatılmış olan bu APU, el tipi bilgisayarlar için en iyi performansı sunuyor.

Bununla birlikte, ROG Ally X’in batarya ve depolama özelliklerinde de büyük iyileştirmeler yapıldı. Batarya kapasitesi %30-40 oranında artırıldı ve artık iki kat daha fazla oyun süresi sağlıyor. Depolama alanı ise NVMe M.2 SSD desteği ile geliyor, böylece kullanıcılar 4 ila 8 TB arasında değişen sürücülerden istediklerini seçebiliyorlar.

ASUS, ROG Ally X’in boyutlarını korurken önemli yenilikler yaptı. Önceki modelde yaşanan bazı sorunları çözmek için SD kart konumlandırması değiştirilerek iyileştirildi. Ayrıca, bellek desteği LPDDR5X-7500 RAM olarak yükseltildi ve ekran özellikleri de güncellendi.

ASUS ROG Ally X, şık siyah rengiyle ve oyun tutkunlarını hedefleyen bir tasarım anlayışıyla sunuluyor. Ancak, daha yüksek performans ve daha fazla özellik sunan bu modelin fiyatının biraz daha yüksek olması bekleniyor. Ne yazık ki cihazın fiyatı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, 699 dolar üstünde bir fiyat öngörülüyor.

ASUS’un ROG Ally X hakkındaki detayları 2 Haziran’da Computex 2024 öncesinde yapılacak bir etkinlikte paylaşması bekleniyor. Bu nedenle, ASUS’un yeni el bilgisayarı hakkındaki gelişmeleri takip etmeye devam edin!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce el bilgisayarı popüler olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!