Xiaomi’nin geçtiğimiz eylül ayında Çin’de tanıttığı amiral gemisi modeli Xiaomi 17’nin küresel lansmanı merakla bekleniyor. Tanıtım tarihi yaklaşırken, cihazın Avrupa pazarına hangi etiketle gireceğine dair ilk bilgiler de gelmeye başladı. Almanya merkezli bir perakendeci listelemesi, önemli detayları gözler önüne serdi. Peki merakla beklenen Xiaomi 17 Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi 17 Avrupa fiyatı ve ilk detaylar

Sızıntıya göre, Xiaomi 17’nin 512 GB depolama alanına sahip versiyonu Avrupa’da 1.099 euro fiyat etiketine sahip olacak. Bu bilgi, cihazın 256 GB’lık başlangıç modelinin 999 euro seviyesinde olabileceği beklentisini güçlendiriyor. Sızdırılan Xiaomi 17 fiyatı, markanın premium segmentteki iddiasını sürdüreceğini gösteriyor. Bu fiyatlandırma, cihazın rakipleri karşısındaki konumunu da doğrudan etkileyecektir.

Listelemede dikkat çeken bir diğer önemli detay ise batarya kapasitesi oldu. Cihazın Çin’de 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ile satışa sunulmasına karşın, Avrupa versiyonunda 6.330 mAh’lik bir bataryanın yer alacağı belirtiliyor. Bu durum, farklı bölgelerdeki regülasyonlar ve güvenlik standartları nedeniyle markaların sıkça başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor. Dolayısıyla Xiaomi 17 Avrupa fiyatı üzerinde bu donanım farkının bir etkisi olup olmayacağı henüz belirsiz.

Beklenen Xiaomi 17 özellikleri

Batarya kapasitesi dışında, küresel versiyonun Çin’deki modelle aynı donanım özelliklerini taşıması bekleniyor. Cihazın kalbinde, mobil teknoloji dünyasının en yeni ve en güçlü yongalarından biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Bu işlemciye 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerinin eşlik etmesi bekleniyor. Bu güçlü donanım paketiyle birlikte Xiaomi 17 özellikleri, performans konusunda oldukça iddialı bir tablo çiziyor.

Telefonun ekran tarafında ise 6.3 inç boyutunda, 1220×2656 çözünürlüğünde LTPO AMOLED bir panel bulunacak. 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık değeri sunan bu ekran, hem akıcı bir kullanım deneyimi hem de güneş ışığı altında yüksek görünürlük vaat ediyor. Yüksek parlaklık ve LTPO teknolojisi, Xiaomi 17 Avrupa fiyatı karşılığında sunulan premium özellikler arasında yer alıyor.

Kamera yetenekleriyle de öne çıkan Xiaomi 17, OIS destekli 50 MP ana kamera, 2.6x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü bir kuruluma ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama yeteneğine sahip 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Honor tüm Çinli rakiplerini geride bıraktı! Bu şaşırtıcı büyümenin arkasında ne var?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin yeni amiral gemisi için belirlenen bu fiyat etiketini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!