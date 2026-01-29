Teknoloji devi Apple, içerik üreticilerinin gelir modellerini doğrudan etkileyecek yeni bir adım attı. Popüler içerik platformu Patreon üzerinden iOS cihazlarda yapılan ödemeler, artık App Store komisyonuna tabi olacak. Peki, Apple tarafından alınan bu karar içerik ekonomisini nasıl şekillendirecek?

Apple ve Patreon arasındaki komisyon anlaşmazlığı

Apple, tüm Patreon içerik üreticilerinin 1 Kasım 2026 tarihine kadar eski faturalandırma sisteminden App Store uygulama içi satın alma sistemine geçmesini zorunlu kıldı. TechCrunch tarafından bildirilen bu gelişme, iPhone ve iPad’lerdeki Patreon uygulaması üzerinden yapılan tüm abonelik ödemelerinden %30’a varan bir komisyon kesintisi yapılacağı anlamına geliyor. Bu oran, bir yılı aşan abonelikler için %15 seviyesine düşüyor.

Bu kararın temelinde, Apple‘ın destekçilerden içerik üreticilerine yapılan ödemeleri “dijital ürün” olarak görmesi yatıyor. Şirket, kendi platformu üzerinden satılan tüm dijital içerik ve hizmetlerden komisyon alma politikasını uzun süredir sürdürüyor. Patreon için daha önce belirlenen son tarih Kasım 2025 iken, bu sürenin bir yıl daha uzatıldığı görülüyor. Bu erteleme, platforma ve içerik üreticilerine yeni sisteme uyum sağlamaları için ek zaman tanıyor.

İçerik üreticilerini neler bekliyor?

Bu değişiklik, Patreon içerik üreticilerini önemli bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Platform, üreticilere iki seçenek sunuyor: Ya iOS uygulamasındaki fiyatlarını artırarak Apple komisyonunu hayranlarına yansıtacaklar ya da bu maliyeti kendileri üstlenerek platformlar arası fiyat tutarlılığını koruyacaklar. Her iki senaryo da içerik üreticilerinin gelirlerini veya hayranlarının ödeyeceği ücreti doğrudan etkiliyor.

Ancak kullanıcılar için komisyondan kaçınmanın bir yolu bulunuyor. iPhone ve iPad kullanıcıları, bir içerik üreticisini desteklemek istediklerinde ödemelerini Patreon’un web sitesi üzerinden tamamlayarak App Store komisyonunu atlayabilirler. Bu durum, mobil uygulama kullanımını azaltabilir ve kullanıcıları web tarayıcısına yönlendirebilir. Patreon yönetimi ise Apple‘ın bu politikayı yürütme şeklinden hayal kırıklığı duyduklarını belirtti.

Gelen bilgilere göre, Patreon içerik üreticilerinin yalnızca %4’lük bir kısmı hala eski faturalandırma sistemini kullanıyor. Geriye kalan büyük çoğunluk, şimdiden Apple‘ın uygulama içi satın alma sistemine geçmiş durumda. Bu durum, değişikliğin etkisinin sınırlı bir kitle üzerinde yoğunlaşacağını gösterse de, prensip olarak App Store politikaları hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu komisyon politikasını adil buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!