Apple, Türkiye’deki kullanıcıları ve geliştiricileri yakından ilgilendiren önemli bir güncelleme duyurdu. Ülkemizde Dijital Hizmet Vergisi’nde yapılan indirimin ardından şirket, Apple App Store üzerindeki fiyatlandırma politikasını yeniden düzenledi. Bu adım hem uygulama fiyatlarını hem de geliştirici gelirlerini doğrudan etkiliyor. Peki bu yeni düzenleme Apple App Store kullanıcılarına nasıl yansıyacak?

Apple App Store fiyatları vergi indirimi ile güncellendi

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda yapılan yasal düzenleme ile Dijital Hizmet Vergisi (DHV) oranı yüzde 7,5’ten yüzde 5’e çekilmişti. Bu vergi indirimi, teknoloji devlerinin fiyat politikalarını gözden geçirmesine neden oldu. Apple Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, bu indirim doğrudan Apple App Store gelirlerine yansıtıldı ve değişiklikler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Şirket, fiyat ve gelir hesaplamalarının otomatik sistemler aracılığıyla yapıldığını belirtti. Bu sistemler, kamuya açık döviz kuru verilerini kullanarak farklı ülkelerdeki mağazalar arasında fiyat tutarlılığını sağlamayı amaçlıyor. Dolayısıyla, vergi oranındaki düşüş, geliştiricilerin net gelirlerini artıracak şekilde otomatik olarak ayarlandı.

Bu düzenleme, Türkiye’deki uygulama geliştiricileri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Vergi yükünün azalmasıyla birlikte, uygulama ve uygulama içi satışlardan elde ettikleri net kâr payı artacak. Apple, bu sürecin geliştiriciler tarafından manuel bir müdahale gerektirmediğini ve sistem tarafından otomatik olarak işleme alındığını vurguladı. Geliştiriciler güncel oranları Apple App Store Connect platformu üzerinden görebilirler.

Tüm abonelikler etkilenmiyor

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, yapılan bu güncelleme otomatik olarak yenilenen aboneliklerin fiyatlarını kapsamıyor. Benzer şekilde, fiyatlandırmayı manuel olarak yöneten geliştiricilerin de uygulamalarında zorunlu bir değişiklik yapması gerekmiyor. Bu durum, abonelik tabanlı hizmetlerin mevcut fiyatlarını koruyabileceği anlamına geliyor.

Gelecekte yeni bir indirim daha olabilir

Mevcut yasal düzenlemeler, Dijital Hizmet Vergisi’nin Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5’e kadar düşürülmesini öngörüyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda Apple App Store için yeni bir fiyat güncellemesinin daha gündeme gelebileceğini gösteriyor. Kullanıcılar ve geliştiriciler için bu durum, gelecekte ek indirimlerin habercisi olabilir.

Apple, Türkiye’nin yanı sıra 8 farklı ülkede daha vergi oranlarına bağlı fiyat düzenlemeleri yaptı. Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerde KDV artışları fiyatlara yansıtılırken, Finlandiya ve Litvanya’da belirli içerik kategorileri için KDV indirimleri uygulandı. Bu, şirketin küresel vergi politikalarına ne kadar dinamik bir şekilde uyum sağladığını gösteriyor.

