YouTube, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir değişikliğin sinyallerini veriyor. Pek çok kişinin videoları daha verimli izlemek için sıkça kullandığı oynatma hızı ayarı, platformun ücretli abonelik modeli olan Premium’a özel hale gelebilir. Peki gündeme gelen bu iddia, ücretsiz YouTube oynatma hızı değiştirme özelliğinin sonu anlamına mı geliyor?

YouTube oynatma hızı değiştirme özelliği Premium’a taşınabilir

YouTube oynatma hızı değiştirme ayarının ücretli olabileceğine dair ilk kanıtlar, sosyal medya platformu Reddit üzerinden paylaşıldı. Gelen bilgilere göre YouTube, şu anda kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle yeni bir deneme yürütüyor. Bu test kapsamında, temel bir özellik olan video hızlandırma seçeneğinin YouTube Premium aboneliği gerektirebileceği görülüyor. Şirketin bu adımı, daha fazla kullanıcıyı ücretli aboneliğe teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Test süreci nasıl işliyor?

Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, platform A/B testi olarak bilinen bir yöntem kullanıyor. Bu yöntemde, kullanıcılar iki farklı gruba ayrılıyor. Bir grup (A Grubu), mevcut durumda olduğu gibi YouTube oynatma hızı değiştirme özelliğini ücretsiz olarak kullanmaya devam ediyor. Diğer grup (B Grubu) ise bu özelliği kullanmak istediğinde bir uyarıyla karşılaşıyor ve Premium abonesi olmaları isteniyor.

Bu denemenin fark edilmesi ise, aynı kullanıcının iki farklı hesabının farklı test gruplarına dahil edilmesiyle mümkün oldu. Bu durum, YouTube’un bu değişikliği ciddi olarak değerlendirdiğini ve kullanıcı tepkilerini ölçtüğünü gösteriyor. Eğer test sonuçları şirketin beklentileri doğrultusunda olursa, bu kullanışlı özelliğin standart kullanıcılardan alınması gündeme gelebilir.

Hâlihazırda YouTube Premium, kullanıcılara reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve videoları çevrimdışı izlemek için indirme gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Platformun, temel ve yaygın kullanılan bir aracı olan YouTube oynatma hızı değiştirme işlevini de bu pakete dahil etmesi, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yaratacağı kesin.

Milyonlarca insan, uzun eğitim videolarını veya yavaş tempolu içerikleri daha hızlı tüketmek için bu özellikten faydalanıyor. Bu nedenle, YouTube oynatma hızı değiştirme ayarının ücretli bir duvarın arkasına konması, platforma yönelik ciddi eleştirilere neden olabilir. Şirketin bu konudaki nihai kararını test sürecinden sonra vermesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Google Fotoğraflar komik fotoğraflarınızı oluşturabilecek! Yeni Me Meme özelliği nasıl çalışıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu özellik için Premium aboneliği alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!