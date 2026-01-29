Samsung, kablosuz kulaklık pazarındaki liderliğini sürdürmek için yeni nesil Galaxy Buds 4 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce çeşitli küresel sertifikasyonlarda görülen bu kulaklıklar hakkında ilk somut bilgiler gelmeye başladı. Özellikle amiral gemisi TWS kulaklıklar olan Galaxy Buds 4 serisinin Avrupa fiyatlandırması teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Peki premium özellikler taşıyan bu yeni Galaxy Buds 4 serisinin Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro Avrupa fiyatları ve çıkış tarihi

Yeni sızıntılara göre, Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro kulaklıkları, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 serisi akıllı telefonlarıyla aynı dönemde, yani Şubat ayı sonlarında Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. Bu bilgi, tanınmış sızıntı kaynağı Billbil-kun tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşıldı. Bu sızıntı, Samsung’un yeni kulaklıklarını büyük bir Unpacked etkinliğinde duyurmayı planladığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Sızan Buds 4 fiyatı detayları, Samsung’un bu yıl fiyat artışına gitmeyeceğini gösteriyor. Standart model olan Galaxy Buds 4‘ün Avrupa’da yaklaşık 179 Euro fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor. Daha üstün özelliklere sahip olacak olan Galaxy Buds 4 Pro modeli ise yaklaşık 249 Euro’dan satışa sunulabilir.

Her iki modelin de ilk etapta Siyah ve Beyaz olmak üzere iki klasik renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Ancak sektör içindeki bazı söylentiler, Samsung’un ek olarak Kayısı (Apricot) gibi yeni ve dikkat çekici renk tonlarını da portföye ekleyebileceğini belirtiyor. Resmi listelemeler ve onaylar, cihazların piyasaya sürülmesine oldukça yaklaşıldığını doğruluyor.

Bu fiyatlandırma stratejisi, Samsung’un kulaklık pazarındaki rekabetçi konumunu koruduğunu gösteriyor. Özellikle Galaxy Buds 4 Pro modelinde beklenen gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikleri ve ses kalitesindeki iyileştirmeler, bu fiyat segmentindeki diğer rakiplerle başa baş bir mücadele anlamına geliyor. Tüketiciler, bu premium Galaxy Buds 4 cihazlarından yüksek performans ve konfor beklentisi içinde.

