Volvo’nun elektrikli model ailesini genişletme stratejisinin en yeni üyesi için Türkiye takvimi netleşmeye başladı. Markanın merakla takip edilen yeni SUV modeli, premium segmentte rekabeti artırmaya hazırlanıyor. Peki, yeni Volvo EX60 Türkiye pazarında hangi özelliklerle ve ne zaman yerini alacak?

Volvo EX60, ağustos ayında Türkiye’de!

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin CNBC-e’deki programına konuk olan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın gelecek planlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Emiroğlu, yaptığı açıklamada geçtiğimiz haftalarda global lansmanı yapılan yeni Volvo EX60 modelinin ağustos ayında Türkiye yollarına çıkacağını doğruladı. Bu tarih, modelin Avrupa lansmanından çok kısa bir süre sonrasına denk gelmesiyle dikkat çekiyor.

Ancak Emiroğlu, önemli bir detayın altını çizdi. Araç, Türkiye pazarına ilk etapta sadece dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonlarıyla giriş yapacak. Bu kararın arkasında, bu segmentteki müşteri beklentilerinin yattığını belirten Emiroğlu, kullanıcıların özellikle yüksek performansa ve yol tutuşuna büyük önem verdiğini ifade etti.

Performans ve menzil değerleri

Türkiye’ye gelecek olan dört çeker Volvo EX60 versiyonları, P10 ve P12 olarak isimlendiriliyor. Performans odaklı bu modeller, menzil konusunda da oldukça iddialı. P10 versiyonu 515 kilometre menzil sunarken, P12 versiyonu tek şarjla 644 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Hatta Volvo, ideal sürüş koşullarında ve düşük hızlarda bu menzilin 800 kilometreye kadar çıkabildiğini belirtiyor.

Volvo’nun Türkiye’deki elektrikli araç başarısı

Alican Emiroğlu, programda markanın Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarındaki başarısına da değindi. Markanın kompakt SUV’u EX30 modelinin, geçtiğimiz çeyrekte İngiltere’den sonra en çok satıldığı ikinci ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bu başarı, markanın elektrikli modellere olan güvenini ve Türkiye pazarının potansiyelini gözler önüne seriyor. Yeni Volvo EX60 modelinin de bu başarıyı sürdürmesi hedefleniyor.

Volvo’nun elektrikli dönüşüm hedefleri de oldukça net. 2025 yılında satışlarının yüzde 51’inin tam elektrikli, yüzde 14’ünün ise şarj edilebilir hibrit modellerden oluştuğunu belirten Emiroğlu, 2026 yılı hedefini de paylaştı. Marka, 2026’da satışlarının yüzde 60’ını tam elektrikli, toplamda ise yüzde 75’ini şarj edilebilir araçlardan oluşturmayı amaçlıyor. Volvo EX60 bu hedeflere ulaşmada kilit bir rol oynayacak.

İlginizi Çekebilir: Volvo EX60 menzili resmen duyuruldu! Yeni model neler sunuyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Volvo’nun yeni modelini ve sadece dört çekerle gelme stratejisini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!