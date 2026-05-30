Geçtiğimiz ay Çin pazarında Honor X80i modelini duyuran popüler teknoloji üreticisi, şimdi de serinin ana modeli için kolları sıvadı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre, merakla beklenen yeni akıllı telefon çok yakında resmi olarak vitrine çıkacak. Peki devasa bataryasıyla tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Honor X80 mobil dünyasında nasıl bir etki yaratacak?

Honor X80 tanıtım tarihi ve ekran detayları netleşiyor

Sızıntı dünyasının tanınan isimlerinden Digital Chat Station, Honor X80 modelinin bu yılın haziran ayında Çin’de resmi olarak tanıtılacağını öne sürdü. Paylaşılan bilgilere göre yeni cihaz, bir önceki nesil olan Honor X70 modelinin doğrudan halefi olarak pazar payını artırmaya çalışacak. Markanın bu hamlesi, orta segmentteki rekabeti doğrudan hareketlendirecek nitelikte görünüyor.

Sızdırılan ekran detaylarına baktığımızda cihazın ön panelinde 6,8 inç büyüklüğünde düz bir LTPS ekran yer alacağı iddia ediliyor. Bu geniş ekranın, kullanıcılara yüksek görüntü kalitesi sunması adına 1.5K çözünürlük desteğiyle geleceği belirtiliyor. Düz ekran tasarımı, özellikle kavisli ekran sevmeyen mobil oyuncular ve multimedya tüketicileri için çok daha kullanışlı bir deneyim sunabilir.

Snapdragon işlemci ve 10.000 mAh kapasiteli devasa batarya

Cihazın donanım tarafında ise gücünü Qualcomm imzalı verimli bir işlemciden alacağı belirtiliyor. İddialara göre akıllı telefonda, yakın zamanda duyurulan Snapdragon 6 Gen 5 yonga seti kullanılacak. Bu işlemci tercihi, günlük görevlerde, sosyal medya kullanımlarında ve temel oyunlarda kullanıcılara stabil bir performans sunmayı vadediyor.

Snapdragon 6 serisi işlemci, enerji verimliliği odaklı yapısıyla pil ömrünün çok daha efektif kullanılmasını sağlayacak. Bu durum, cihazın genel sistem kararlılığını artırırken uzun süreli mobil deneyimlerde de performans kaybını en aza indirecektir. Dolayısıyla hem performans hem de verimlilik dengeli bir şekilde tek bir cihazda buluşmuş olacak.

Yeni modelin en çok konuşulacak özelliği ise şüphesiz batarya kapasitesi olacak. Sızıntılar, telefonda tam 10.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryanın yer alacağını iddia ediyor. Bu devasa kapasiteye eşlik edecek 90W hızlı şarj desteği ise gün boyu priz arama derdine son vererek kullanıcılara büyük bir özgürlük tanıyacaktır.

Tasarımsal açıdan düşmelere karşı dayanıklı bir gövdeyle üretileceği söylenen akıllı telefon, sağlamlık tarafında da standartları yukarı taşıyabilir. Ayrıca cihazın kırmızı, siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle raflardaki yerini alması bekleniyor. Bu geniş renk skalası, her zevkten kullanıcının kendi tarzına uygun modeli bulmasını kolaylaştıracaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor X80, 10.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla günlük kullanım alışkanlıklarınızı değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.