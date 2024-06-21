Kaspersky antivirüs kullananlar için kötü haber geldi. Bugün, Biden yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Kaspersky yazılımının kapsamlı bir şekilde yasaklanacağını duyurdu. İddialara göre, Kaspersky’nin Rusya bağlantıları bulunuyor ve ABD hükümeti bu bağlantılar nedeniyle Kaspersky antivirüs yazılımı kullanımını yasaklama yolunu seçti.

Kaspersky Antivirüs Yasaklanıyor: Rusya Bağlantısı Başına İş Açtı!

Kaspersky en çok Windows cihazları koruyan antivirüs programlarıyla tanınıyor, ancak aynı zamanda birkaç başka program türü ve sağlam bir Android uygulaması kütüphanesi de var. En popüler Android uygulamalarından biri olan olan VPN & Antivirus by Kaspersky‘nin 100 milyondan fazla yüklemesi bulunuyor. Kaspersky antivirüs, ABD’de oldukça sık kullanılan bir antivirüs yazılımı. Ancak ABD bu yazılımı yasaklamakta kararlı.

Reuters cephesinden gelen bilgilerde, yasağın iki dalga halinde geleceği bildiriliyor. İlk olarak, Kaspersky ürünlerinin yeni satışlarının, yasağın resmi olarak duyurulmasından sonraki 30 gün içinde ABD’de durdurulması gerekecek ve bu da muhtemelen önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bu da Temmuz ayı sonuna kadar Kaspersky yazılım ve lisanslarının artık ABD’de satılamayacağı anlamına geliyor.

İkinci dalga, yasağın resmi olarak duyurulmasından 100 gün sonra başlayacak ve bu da muhtemelen Eylül ayının sonu olacak. Bu noktada, Kaspersky yazılımlarının, lisanslarının ve altında Kaspersky teknolojisi bulunan ürünlerin tüm kullanımının sona ermesi gerekiyor. 100 günlük süre, işletmelere Kaspersky’nin sunduklarına alternatiflere yatırım yapmaları için zaman tanımayı amaçlıyor. Kaspersky antivirüs kullanan birçok şirket olduğu için bu geçiş biraz sancılı olabilir.

Biden yönetimi, Kaspersky antivirüs yasağını neden koyduğu konusunda sözünü sakınmıyor. Ticaret Bakanı Gina Raimondo’ya göre, bunun nedeni Kaspersky’nin Moskova ile olan bağları ve bunun temsil ettiği olası güvenlik tehdidi.

Raimondo Perşembe günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Rusya, Amerikalıların kişisel bilgilerini toplamak ve silah haline getirmek için Kaspersky gibi Rus şirketlerini kullanma kapasitesine ve niyetine sahip olduğunu gösterdi ve bu nedenle bugün aldığımız önlemi almak zorundayız” dedi.

Raimondo şu anda Kaspersky yazılımını kullanan kişisel bilgisayar ve cihazlarda Kaspersky yazılımını kullanmaya devam etmenin herhangi bir cezai yaptırımı olmayacak gibi dursa da, ABD efektif olarak yeni ürünlerin ve yazılımların satışını ve dağıtımını engelleyecek gibi duruyor.

Daha önce Başkan Biden, TikTok’un Çin merkezli sahibi ByteDance’ın markayı elden çıkarmaması halinde ABD’de yasaklanacağını duyurmuştu. ByteDance bu yasağa karşı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemede mücadele ediyor. Ancak Kaspersky’den farklı olarak Biden, ByteDance’a çok daha fazla hareket alanı tanıyor ve en erken 2025 yılına kadar hiçbir yasak yürürlüğe girmeyecek.

Kaspersky’nin ise o kadar kısa bir zamanı var ki etkili bir şekilde mücadele etmesi pek mümkün görünmüyor. Zira yalnızca üç ay içerisinde ABD hükümeti Kaspersky antivirüs yazılımı gibi Kaspersky yazılımlarının üstüne çökecek. Başka bir deyişle, Kaspersky’nin yasaklanması neredeyse kaçınılmaz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de Kaspersky ürünlerini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!