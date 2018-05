Tesla yıl sonunda Türkiye’ye geliyor!

Tesla, Elon Musk‘ın Twitter’da yaptığı açıklamaya göre büyük ihtimalle bu yılın sonunda ülkemize geliyor. Bir Türk Twitter kullanıcısı, Elon Musk’a Roadsters için test sürüşlerinin ne zaman başlayacağını sordu. Elon Musk’ın cevabı ise Türkiye için bir hayli önemli!

İlginizi çekebilir: Elon Musk şeker şirketi kurmak konusunda ciddi

Aşağıda görebileceğiniz Twitter konuşmasında Elon Musk, Roadster test aşamaları yıl sonunda olacak derken “Bu arada Tesla’yı Türkiye’de yıl sonunda çıkarmayı planlıyoruz” sözlerine yer verdi. Ayrıca “Ülkenizi çok seviyorum ve Tesla lansmanında ben de orada olacağım” ifadesini kullandı.

Towards end of next year. Btw, planning to launch Tesla in Turkey later this year. Love your country & will be there in person for the launch.

— Elon Musk (@elonmusk) 11 Mayıs 2018