ASUS, vaat ettiği gibi en yeni amiral gemisi telefonu Asus Zenfone 10 ile karşımıza çıktı. Önceki modelle aynı 5.9 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olsa da, yenileme hızı 144Hz’e çıkarıldı, ancak bu hız sadece oyunlarda kullanılıyor. Telefon ayrıca 1100 nit’e kadar en yüksek parlaklığa ulaşabiliyor.

Zenfone 10, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile destekleniyor ve 16 GB’a kadar RAM’e sahip. Bu cihazda buhar haznesi soğutması da bulunuyor. Android 12 işletim sistemi ZenUI arayüzü ile birlikte çalışıyor ve ASUS, 2 yıllık işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik yamaları sağlama sözü veriyor.

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Kamera tarafında, Sony IMX766 sensörlü 50MP ana kamera korunuyor, ancak cihazda gelişmiş altı eksenli gimbal stabilizasyon 2.0, uyarlanabilir EIS, yeni bir 13MP ultra geniş kamera ve 32MP ön kamera bulunuyor. ASUS ZenTouch adı verilen çok işlevli yandan monte edilmiş bir güç düğmesi ile parmak izi sensörü ve uygun hareket kontrolleri desteği de sağlanıyor.

Telefonun arkası, gerçekten sağlam ve rahat bir his sağlamak üzere gelişmiş malzemeden yapılmış dokulu bir yüzeyden oluşuyor. Ayrıca, telefonun ağırlığını azaltan bir tasarım sunuyor. Zenfone 10, IP68 suya ve toza dayanıklı derecesine sahip ve 4300mAh pil ile 30W hızlı şarj desteğini koruyor, ayrıca 15W kablosuz şarj özelliğine de sahip.

İçindekiler ASUS Zenfone 10 özellikleri

ASUS Zenfone 10 özellikleri

5.9 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı, 1100 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %151.9 sRGB, %112 DCI-P3 renk gamı, Delta E<1, HDR10+

3.2 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

128GB / 256GB / 512 GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB LPDDR5X RAM / 16GB LPDDR5X RAM

Sony IMX766 sensörlü 50MP kamera, f/1.9 diyafram açıklığı, altı eksenli gimbal stabilizasyon 2.0, 2×2 OCL PDAF, 13MP 120° ultra geniş kamera

RGBW teknolojisine sahip 32MP ön kamera

3,5 mm ses jakı, Qualcomm Aqstic WCD9380, Stereo hoparlörler, Kulaklık Mekansal Ses için Dirac Virtuo, OZO Ses Gürültü Azaltma Teknolojisine sahip iki mikrofon

Suya ve toza dayanıklı (IP68)

Yana monte parmak izi tarayıcısı

Boyutlar: 146×68,1 ×9,4mm; Ağırlık: 172g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11be 7, Bluetooth 5.3, GNSS GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS (L1/L5) ve NavIC(L5), USB Type-C, NFC desteği

30W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ile 4300mAh (tipik)