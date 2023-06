ASUS cephesi geçtiğimiz ay ortalığı kasıp kavuracak olan yeni el bilgisayarı ASUS ROG Ally modelini tanıttı. Valve cephesinin Steam Deck’ine birebir rakip olan ve oldukça etkileyici donanım özellikleri sunan bu cihaz hakkında özellikle Türk müşteriler tarafından en çok merak edilen şey fiyat konusuydu.

Geçtiğimiz ay Vatan Bilgisayar üzerinde 27.382 TL’lik bir fiyat görünmüş ve bu fiyat hakkında birçok haber yapılmıştı. Ancak Vatan Bilgisayar cephesi fiyatın yanlış olduğunu ve sehven oraya konulduğunu söylemişti. Şimdiyse cihaz yine Vatan Bilgisayar’da bu sefer gerçek fiyatıyla ön siparişe açıldı! İşte ROG Ally’nin Türkiye fiyatı!

Oyuncu Bilgisayarlarıyla Yarışacak Fiyatla Geldi!

ASUS’un yeni canavarı Vatan Bilgisayar’da 25.999 TL’lik fiyatıyla ön siparişe açılmış durumda. Bu fiyatın Ryzen Z1 Extreme işlemcisine sahip versiyona ait olduğunu söyleyelim. Bu modelde 16 GB RAM ve 512 GB SSD’ye de yer verildiğini görüyoruz. Ryzen Z1 işlemcili standart modelse daha uygun bir fiyatla satışa sunulabilir. Ancak bu model hakkında henüz bir fiyat bilgisi yok.

Ryzen Z1 işlemcili (12/256GB) ROG Ally ABD’de 600 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Daha yetenekli Z1 Extreme modeli ise (16/512GB) 700 dolardan başlıyordu. ABD fiyatını direkt olarak Türkiye’ye çevirdiğimizde yaklaşık 14 bin TL’lik fiyata sahip olan ROG Ally’nin fiyatı, Türkiye’ye giriş yaptığında her ne hikmetse neredeyse iki katına çıkmış.

ROG Ally, FHD çözünürlüğe, 16:9 en boy oranına ve 120Hz yenileme hızına sahip 7 inç IPS LCD ekran sunuyor. Panel 500 nit parlaklığa kadar çıkıyor ve Gorilla Glass Victus ile korunuyor. ASUS, bu ekranın 7ms tepki süresine sahip olduğunu ve sRGB renk alanını %100 kapsadığını söylüyor.

ROG Ally, AMD’nin yeni Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme yongaları olmak üzere iki yonga seti versiyonuyla geliyor. Z1, on iki iş parçacıklı altı çekirdekli Zen 4 CPU’ya sahipken GPU tarafında dört RDNA 3 çekirdeği bulunuyor. Z1 Extreme, on altı iş parçacığına sahip sekiz çekirdekli Zen 4 CPU ve 24MB önbelleğe sahip on iki RDNA 3 GPU çekirdeği içeriyor.

Her iki ROG Ally modeli de 16GB LPDDR5 çift kanallı RAM’e ve 256/512GB PCIe 4.0 M.2 SSD’ye sahip. Ayrıca 40Wh’lik bir pil de her iki cihazda yer alıyor. ASUS, 15W performans modu altında çalıştırılan ağır oyunlarda iki saate kadar pil ömrü olduğunu iddia ediyor. Cihaz, soğutmaya yardımcı olmak için çift fan ve bakır bir ısı borusuna sahip. Konsol 65W PD şarj cihazı ile de birlikte geliyor.

ROG Ally alüminyum bir kasaya sahip ve 608 gram ağırlığında. Cihazın üzerinde ASUS Armoury Crate’in özel bir sürümü ile tam teşekküllü Windows 11 Home bulunuyor. Xbox Game Pass’i çalıştırabiliyorsunuz ve her ROG Ally satın alımında üç aylık deneme sürümüne sahip oluyorsunuz. Ayrıca bu cihazda GeForce Now gibi diğer popüler oyun akış hizmetlerinden de oyun çalıştırabiliyorsunuz.

USB 3.2 Gen2 destekli bir Type-C bağlantı noktası ve harici GPU’ları bağlamak için bir bağlantı noktasının yanı sıra UHS-II kartlara kadar destekleyen bir microSD kart yuvası ve bir kulaklık / mikrofon jakına sahipsiniz. Konsolda ayrıca Dolby Atmos ve Yüksek Çözünürlüklü Ses desteğine sahip çift ateşlemeli stereo hoparlörler bulunuyor. ROG Ally, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı özelliklerini de beraberinde getiriyor.

