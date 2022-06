Kanser teşhisi, dünyadaki en kötü tıbbi durumlardan biridir. Uzmanlar, ölümcül hastalığı araştırmak için onlarca yıl harcamış olsalar da hâlen bir çare bulunamadı. Neyse ki teknolojik gelişmeler ve araştırmalar sayesinde onkoloji modern tıbbın en hızlı gelişen alanlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ilaç denemesi ise tıp dünyasında oldukça geniş yer buldu.

Amerika Birleşik Devletleri New York’ta bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinde doktorlar tarafından küçük bir grup hastaya altı ay boyunca dostarlimab adı verilen bir ilaç verildi. The New England Journey of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre, ilaç verilen tüm hastaların hastalığının remisyona girerken tüm tümörlerinin de kaybolduğu belirtildi. Tedavinin nasıl işlediği hakkında kaydedilecek daha birçok aşama olsa da bazı bilim adamları bu tür sonuçların daha önce hiç görülmediğini söylüyor. Hatta bu sonuçların onları kanser için kesin bir tedavi bulmaya daha da yaklaştırmış olabileceğini belirtiyorlar.

Klinik Çalışmasının Sonuçları

Hastaların hiçbiri tedaviden sonra önemli yan etkiler yaşamadı. Bu oldukça iyi bir haber çünkü geleneksel ilaçların (kemoterapi gibi) genellikle yarardan çok zarar getirdiğini hepimiz biliyoruz. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’ndeki bir onkolog olan Dr. Luis Alberto Diaz, Jr The New York Times’da yer alan haberde araştırma ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bunun kanser tedavisi tarihinde ilk kez olduğuna inanıyorum.” Diaz, bunun her hastanın remisyona girdiği ilk deneme olduğunu da sözlerine ekledi.

Hastaların hepsinin remisyonda kalıp kalmayacağını veya tedavinin farklı rektum kanseri türlerine sahip kişilerde işe yarayıp yaramadığını söylemek için henüz çok erken olsa da sonuçlar umut vadediyor. Araştırmaya konu rektum kanseri olarak bilinen hastalığın bu türü ise hücrelerin DNA’yı tamir etme mekanizmaları bozulduğunda ortaya çıkıyor. Normalde, hücreler DNA’larının kopyalarını yaparlar. Ancak bu kopya düzenleyici enzimleri kodlayan genler hatalı olduğunda, hücreler birikmeye başlarlar. DNA yazım hatalarının artması da tedavisi olmayan bu kanser türüne yol açar.

Kuzey Carolina Üniversitesi Lineberger Kapsamlı Kanser Merkezi’nden Dr. Hanna Sanoff, NPR ile yaptığı bir röportajda, bu ilacın nasıl çalıştığını ve gelecekte kanser tedavisi için ne anlama gelebileceğini özetledi. Çalışmaya dahil olmamasına rağmen sonuçları inceleyen Sanoff bir sonraki adımın daha büyük bir deneme olacağına inanıyor. Röportajda, “Gerçekten yapmamızı istediğim şey, bu ilacın gerçek yanıt oranının ne olacağını anlamak için çok daha çeşitli bir ortamda kullanıldığı daha büyük bir deneme yapmak” dedi.

Gelecekteki testlerde harika sonuçlar elde edemeyebileceklerini de belirten Sanoff, yeni araştırma sonuçlarının birçok kişi tarafından tatminkâr bulunabileceğini sözlerine ekledi. Bu aynı zamanda gelecekte rektum kanserinin nasıl tedavi edileceğine dair dramatik bir değişim olabileceği anlamına da geliyor. İmmünoterapi(bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türü) rektum kanseri için iyileştirici bir tedavi olabilirse, uygun hastalar artık tıbbi olarak tedavi edilmek için işlevsel uzlaşmayı kabul etmek zorunda kalmayabilir” dedi.