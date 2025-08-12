Bir süredir bazı kullanıcıların telefonlarına Kamil Koç adı kullanılarak gönderilen şüpheli SMS’ler gündeme geldi. Bu durum, firmanın hacklenmiş olabileceği iddialarını beraberinde getirdi. Ancak şirketten yapılan resmi açıklama, durumun bambaşka olduğunu ortaya koydu. Peki Kamil Koç hacklendi mi? Kamil Koç neden böyle SMS’ler atıyor?

Kamil Koç hacklendi mi? Şirketten dolandırıcılık SMS’leri hakkında açıklama geldi

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş., sahte linkler içeren bu mesajların şirket ile hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu. Firma, veri tabanlarında ve güvenlik altyapısında yapılan incelemelerde herhangi bir yetkisiz erişime rastlanmadığını belirtti. Yani Kamil Koç’un sistemlerinin hacklenmediği kesinleşti.

Dolandırıcıların, şirketin adını kullanarak kullanıcıları sahte internet bağlantılarına yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Bu sahte SMS’lerde bazen banka kampanyaları, bazen kripto para platformları, bazen de “ağır ceza davası” gibi korku uyandırıcı konular yer aldı.

Kamil Koç, kapsamlı incelemeler devam ederken SMS servislerini geçici olarak durdurduğunu, ayrıca yasal süreç başlatıldığını açıkladı. Kullanıcılardan, bu tip mesajlara kesinlikle itibar etmemeleri istendi.

Kamil Koç‘tan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Yol Arkadaşlarımız; Şirketimizin adı kullanılarak dolandırıcılık amacıyla sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajları gönderildiği tespit edilmiştir. Yapılan ön incelemelerde şirketimiz veri tabanlarında ve güvenlik altyapısında herhangi bir yetkisiz erişim bulunmadığı tespit edilmiştir. Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya sorun bulunmamakla birlikte kapsamlı incelemelerin ve kontrollerin yapılması sırasında mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur. Belirtilen içerikteki mesajların Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını ve itibar edilmemesi gerektiğini önemle bildiririz. Konu ile ilişkili olarak kapsamlı incelemeler devam etmekte olup yasal süreç başlatılarak yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılmaktadır. Dikkatinize sunar, güvenli yolculuklar dileriz.

Dolandırıcılık Mesajlarından Korunma Yöntemleri

Tanımadığınız numaralardan gelen linklere tıklamayın.

Resmi kurum veya şirketler asla SMS ile şifre veya kişisel bilgi istemez.

Şüpheli bir mesaj aldıysanız, firmanın resmi iletişim kanallarından doğrulayın.

Telefonunuza güvenilir bir antivirüs veya güvenlik uygulaması kurun.

