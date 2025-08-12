Tesla, Türkiye’deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir fiyat güncellemesine gitti. Araç içi internet ve kapsamlı eğlence özellikleri sunan Tesla Premium bağlantı abonelik ücreti, yüzde 133 oranında artırıldı. Böylece aylık 150 TL olan ücret, 350 TL seviyesine yükseldi.

Tesla Türkiye’de fiyat değişikliği

Yeni fiyatlandırmayla birlikte Tesla Premium bağlantı aboneliği aylık 350 TL olarak güncellendi. Bu hizmet, standart bağlantıya kıyasla çok daha zengin bir kullanıcı deneyimi sunarken, fiyat artışıyla birlikte Tesla sahiplerinin aylık maliyetlerini de ciddi şekilde etkiliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar X gibi platformlar üzerinden şikayetlerini dile getirmeye başladı. Şirket bu konuda büyük ihtimalle geri adım atmayacak, ancak gelişmeleri takip ediyor olacağız.

Tesla Premium bağlantı nedir?

Tesla araçları, teslimattan itibaren sekiz yıl boyunca Standart Bağlantı hizmetiyle geliyor. Bu hizmet; Bluetooth üzerinden temel haritalar, navigasyon ve müzik akışı gibi özellikleri, Wi-Fi bağlantısıyla destekleyerek ücretsiz sunuyor. Ancak Premium bağlantı, bunlara ek olarak hücresel bağlantı üzerinden tam kapsamlı bir deneyim sağlıyor.

Tesla Premium bağlantı aboneliği, kullanıcıların araç içi dokunmatik ekran veya Tesla mobil uygulaması üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor. Paket kapsamında şu özellikler yer alıyor:

Canlı trafik bilgisi ve hız kameraları uyarıları

Uydu görünüm haritalar ve hava durumu haritaları

Video akışı ve internet tarayıcısı

Müzik akışı ve “Caraoke” özelliği

Nöbetçi modu ve köpek modu

Mobil uygulamadan araç kamerası görüntüleme

İlginizi Çekebilir: Google siber saldırıya uğradı! Hangi veriler çalındı?

Peki siz Tesla’nın Premium bağlantı ücretindeki bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.