Apple’ın ilk iPhone modeli, tam bir klasik haline gelmiş durumda ve zaman geçtikçe bu cihazların değeri de artıyor. Yıl içerisinde birkaç kez milyon liralara satılan iPhone haberleri görüyoruz. Bu olaylardan yeni bir tane daha yaşandı. Yıllardır jelatini bile açılmamış kutusunda bekleyen iPhone, sahibini milyoner yaptı!

Fabrikadan Çıktığı Haliyle Yaklaşık 55 Bin Dolara Satıldı!

Tam anlamıyla fabrikadan çıktığı haliyle açık artırmaya sunulan cihaz, tam olarak 54 bin 904 dolara alıcı buldu. Daha önceki yıllarda da benzer durumda olan cihazlar görmüştük. Ancak bu modeller 30 bin dolar ile 40 bin dolar arasında alıcı bulmuştu.

Bu modelse 54 bin 904 dolarlık satış fiyatıyla en yüksek fiyata satılan iPhone’lar arasına adını yazdırdı. Türk lirasına çevirince, 1.043.940 TL ediyor. Yani bu iPhone modelinin sahibini bir anda milyoner yaptığını söylemek mümkün.

Apple’ın eski ürünleri gerçekten de firmanın hayranları tarafından çok seviliyor ve Apple’ı taparcasına seven bazı kullanıcılar bu tür nadide parçalara dudak uçuklatan paralar ödüyor. Başka bir deyişle, yaklaşık 16 yıllık telefonun değeri şu anda bile artmaya devam ediyor.

Bu eğilim sadece Cupertino merkezli devin akıllı telefonları için değil, aynı zamanda diğer bazı eski ürünleri için de geçerli. Bu ürünler arasında oldukça nadir bulunan ve firmanın 1976 yılında duyurduğu Apple-1 bilgisayar gibi cihazlar yer alıyor.

Bunun yanında, özel bir geçmişe sahip olan modeller de revaçta. Öyle ki, Apple CEO’su Tim Cook tarafından imzalandığı için yaklaşık 4.000 dolara satılan bir iPhone 11 modelinin haberi de ortaya çıkmıştı.Benzer şekilde, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un teknik çizimleri yaklaşık 12.500 dolara atılırken, Jobs’un kartviziti de 6.188 dolar yüksek bir meblağa alıcı buldu.

Son olayın kahramanı olan fabrika jelatiniyle saklanmış iPhone, şirkette çalışarak cihazı alan bir Apple çalışanına aitti. Ancak, bu çalışan 2007 yılında zaten bir iPhone satın almış olduğundan yedek model hiç açılmamıştı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eski iPhone modellerinin kolleksiyonunu yapmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!