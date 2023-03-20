Android dünyasında bugüne kadar bir çok katlanabilir telefon gördük. Ancak Apple cephesinden maalesef ki katlanabilir iPhone ve iPad modelleri göremedik. Apple’ın bu sessizliğini yakında bozması ve piyasaya yeni bir yön verecek olan teknolojilerini tanıtması bekleniyor. Cupertinolu firmanın aldığı yeni bir patent Apple’ın planları hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Kendiliğinden Geri Çekmeli Ekran Cihazı ve Düşme Tespiti Kullanarak Ekranı Koruma Teknikleri adındaki bu teknoloji, yere düşmek üzereyken kendi kendine kapanabilen cihazlara ait olması ile dikkat çekiyor.

Dayanıklılık, koruma altına alma birincil endişelerinden biri ve bu patentin bu yönü ele alınmaktadır. Yerleşik sensörler bir düşüş algıladığında, potansiyel olarak ekran geri çeken bir motordan da bahsediliyor. Daha net olmak gerekirse, Apple’ın bu teknolojiye sahip olmasını bir yatak üzerinde göstereceğini kanıtlayacak bir kanıt yok.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından verilen bu patent ile Apple’ın ne yapacağını kestirmek şimdilik güç. Tanınmış analist Ming-Chi Kuo‘ya göre, Apple’ın katlanabilir iPad’i 2024’te gelebilir. Ming-Chi Kuo ilk katlanabilir iPad’in mini segmente ait olacağını yineliyor. Ancak bu modelin iPad mini olarak isimlendirilmeyeceği de söyleniyor. Muhtemelen iPad mini yerini iPad Fold’a bırakacak.

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Kuo’nun tahminleri doğruysa, Apple tablet segmentinde bir kez daha büyük bir devrim yaratacak. Katlanabilir iPhone’ların gelmesi muhtemelen 2024 yılını bulacak. Bu yıl Apple’ın VR/AR işine girmesi bekleniyor. Bu yüzden firma katlanabilir teknolojilerini önümüzdeki yıla saklıyor olabilir.