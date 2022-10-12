JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter devralmasının hayranı gibi görünüyor. CEO verdiği bir demeçte, “Umarım Musk Twitter’ı temizler” diyerek Musk’ın siteden spam hesapları kaldırmaya çalışması gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Dimon’ın sözleri, geçen hafta Tesla CEO’sunun sosyal medya platformunu nisan ayında üzerinde anlaşmaya vardıkları hisse fiyatı olan 54.20 dolardan satın almak için verdiği yeni bir teklifin ardından geldi.

Londra’da salı günü yayınlanan JPM Techstars konferansında Dimon, Musk’ın Twitter’daki spam hesaplarının sayısıyla ilgili endişelerini yineledi ve şirketin kullanıcılara tavsiye algoritmaları üzerinde daha fazla kontrol vermesi gerektiğini söyledi.

Dimon, “Twitter, neden siz ortama katıldığınızda kim olduğunuzu bilemiyor ve böylece ortamdaki botlar, e-postalar ve bunun gibi şeyler olan tüm insanları ortadan kaldırmıyor? Neden size bir algoritma seçeneği sunamıyor? Sizi heyecanlandıran birinin aksine.” dedi.

Musk, Twitter’daki sahte hesaplarla ilgili endişelerini önceden belirtmişti. Nisan ayında şirketi satın alma niyetini açıklayan Musk, “spam botları yenmek ve tüm gerçek insanların kimliğini doğrulamak”tan bahsetti. Ayrıca Twitter’ın sıralama algoritmasını açık kaynak yapmak ve platformda özgür konuşmayı teşvik etmek istediğini söyledi.

‘Elon çok akıllı’

Dimon’ın yorumları, iki şirket lideri arasında bazı perde arkası çatışmalarla dolu. Kasım 2021’de JPMorgan, Tesla’nın bankaya sattığı hisse senedi garantileriyle ilgili bir 2014 sözleşmesini ihlal ettiği iddiasıyla Tesla’ya 162.2 milyon dolarlık dava açtı.

Dava, Musk’ın ünlü 2018 özel mesajını takiben bankanın varantları nasıl yeniden fiyatlandırdığı konusundaki bir anlaşmazlığa parmak bastı. Davada, Wall Street Journal’ın Musk ve Dimon’un asla anlaşamadıklarını söyleyen bir rapor da konu oldu. Journal’a göre, ikilinin işleri düzeltme çabaları işe yaramadı ve JPMorgan Tesla ve Musk’tan çok uzaklaştı.

Ancak pazartesi günü Dimon, Musk’ı övdü. CEO, “Bence Elon çok akıllı” dedi.

‘Onlar büyük çocuklar’

JPMorgan, Musk’ın Twitter’ı satın alması için Morgan Stanley, Bank of America ve Barclays ile 13 milyar dolarlık borç finansmanı sağlamak için sıraya giren bankaların listesinde özellikle yoktu.

Ancak kredi piyasalarında yaşanan bozulma, Musk’ın finansmanının nasıl bir araya geleceği konusunda endişelere yol açtı. Bloomberg hesaplamalarına göre, bankalar şimdi borcu satmaya devam ederlerse 500 milyon dolar veya daha fazla zarar görebilirler. Finansman endişeleri sorulduğunda Dimon, “Onlar büyük çocuklar, bununla başa çıkabilirler” dedi.

Twitter ve Musk, anlaşmayı yapıp yapmama konusunda sonsuz bir döngüye girdiler. Musk, şirketin botlar aracılığıyla platformun manipülasyonunu ele almak için yeterince çaba göstermediğinden endişeleniyor. Twitter, Musk’a, kaç kullanıcısının gerçek olduğunu açıklama konusunda dürüst olduğunu söyledi.

Nisan ayında Musk ve Twitter, sosyal medya firmasının Tesla CEO’su tarafından hisse başına 54.20 dolara satın alınması konusunda anlaştı. Temmuz ayında Musk, şirketin botları ele alma konusunu gerekçe göstererek anlaşmadan çekilmeye çalıştı. Twitter daha sonra Musk’ı anlaşmayı tamamlamaya zorlamak için dava açtı.

Twitter ve Musk, önce bir anlaşmaya varmazlarsa, milyarderin satın almayı iptal etme girişimini çözmek için 17 Ekim’de Delaware’de yargılanacaklardı. Musk, anlaşmayı sonuçlandırmak için Twitter’ın kendisine karşı açtığı davayı bitirmesini istedi. Ancak, Twitter buna uymayı reddetti. Musk perşembe günü kısa bir erteleme kazandı. Delaware Chancery Mahkemesi yargıcı, duruşmadan kaçınmak istiyorsa anlaşmayı kapatmak için 28 Ekim’e kadar zamanı olduğuna karar verdi.