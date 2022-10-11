Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma konusundaki u dönüşü, 44 milyar dolarlık anlaşmanın büyük bir bölümünü finanse eden bankalar için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Söz konusu bankalar önemli kayıplarla karşı karşıya.

Herhangi bir büyük satın almada olduğu gibi, bankalar borcunu defterlerinden çıkarmak için satmaya çalışacaklardır. Ancak, hızlı faiz artışları, durgunluk korkuları ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan bir oynaklık mevcut. Bu yüzden yatırımcılar, kaldıraçlı krediler gibi daha riskli borçlara karşı iştahlarını kaybettiler.

Musk, Tesla’daki hissesini satarak ve büyük yatırımcılardan öz sermaye finansmanına dayanarak 44 milyar doların çoğunu sağlayacak. Ancak büyük bankalar 12,5 milyar dolar sağlamayı taahhüt etti. Bunlara Morgan Stanley, Bank of America ve Barclays dahil.

Birçok bankacı ve endüstri analisti, kaldıraçlı finansmanda bankaların son zamanlardaki yüksek profilli kayıplarına dikkat çekti. Borcu satmaya çalışan bankalar için görünümün zayıf olduğunu söyledi.

Twitter borç paketi 6.5 milyar doları kaldıraçlı kredilerden, 3 milyar doları teminatlı tahvillerden ve 3 milyar doları da teminatsız tahvillerden oluşuyor. Analist Dan Ives, “Bankalar açısından bu idealden daha az. Bankalar sırtlarını duvara verdi. Anlaşmayı finanse etmekten başka seçenekleri yok.” dedi.

Kaldıraçlı finansman kaynakları da daha önce, böyle bir piyasada Twitter borcuna dahil olan Wall Street bankaları için potansiyel kayıpların yüz milyonlarca dolara ulaşabileceğini söylemişti.

Bir grup borç veren, Lumen Technologies’den telekomünikasyon ve geniş bant varlıkları satın alma anlaşmasını finanse eden 3,9 milyar dolarlık borcu satma çabalarını iptal etmek zorunda kaldı. Ayrıca bir grup banka, Citrix Systems’ın kaldıraçlı satın alımını destekleyen yaklaşık 4,55 milyar dolarlık borcun satışından 700 milyon dolarlık zarara uğradı.

Portföy yönetici Chris Pultz, “Bankalar Twitter’ın peşinde. Birkaç hafta önce Citrix anlaşmasında büyük bir kayıp yaşadılar. Bu anlaşmayla daha da büyük bir baş ağrısıyla karşı karşıyalar.” dedi.

Bankalar, Citrix ve bilançolarında ağırlık oluşturan diğer anlaşmaların ardından kaldıraçlı finansmandan geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun yakın zamanda değişmesi pek mümkün değil. 2. çeyrekte ayrıca, anlaşma yapma görünümü bozulurken ABD bankalarının kaldıraçlı kredilerinin riskinden etkilenmeye başladıkları görüldü.