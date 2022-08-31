James Webb Uzay Teleskobu, görüntüler yayınlamanın yanı sıra, NIRSpec spektrografı aracılığıyla benzeri görülmemiş keşifler de yapıyor. Geçen hafta, uzay biliminin önde gelen gözlemevi, 700 ışıkyılı uzaklıktaki Güneşimize benzer bir yıldızın yörüngesinde dönen gaz devi bir gezegenin atmosferinde karbondioksit kanıtı tespit etti.

Teleskop, NASA (Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) arasındaki bir ortaklık tarafından işletilmektedir.

Jüpiter’in 1.3 katı çapında, ancak Satürn’ünkine benzer bir kütleye sahip olan WASP-39 b, bir gaz devidir, ancak Güneş Sistemimizdeki daha soğuk.

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Dev gezegen, dönüşünü dört Dünya gününden biraz fazla bir sürede tamamlıyor. Bu nedenle, 2011 yılında gerçekleşen keşfi, ancak ışığın ince ve periyodik olarak karartılmasının, yani gezegen önünden geçerken yıldızının üzerinde beliren bir gölgenin karasal gözlemleriyle mümkün oldu.

Dış gezegende karbondioksit keşfetmek neden önemli?

WASP-39 b gibi yörüngeleri “yukarıdan” değil “yandan” görülen gezegenler, gezegen atmosferlerini analiz etmek için idealdir. Bunun nedeni, farklı gazların farklı renk kombinasyonlarını emmesi nedeniyle, bir spektrograf tarafından iletilen ışığın parlaklığındaki küçük farklılıklar aracılığıyla bir atmosferin tam bileşimini değerlendirmek mümkündür.

Gaz devi ötegezegen söz konusu olduğunda, atmosferin ölçülen spektrumu, 4,1 ile 4,6 mikron arasında küçük bir “tepe” (yukarıdaki resimde görüldüğü gibi) ile sonuçlandı, bu da ilk “açık, ayrıntılı ve tartışılmaz karbondioksit kanıtı” anlamına geliyor.

Webb’in ötegezegenlerle ilgili araştırmasının baş araştırmacısı Natalie Batalha, bir notta “WASP-39 b’de bu kadar net bir karbondioksit sinyalinin tespit edilmesinin, daha küçük, Dünya boyutundaki gezegenlerdeki atmosferleri tespit etmek için iyiye işaret ettiğini” açıklıyor.

Kaynak: ESA