Keşfet bölümünde görünmesini istemediğiniz gönderilerden sıkıldıysanız Instagram, ilgilenmediğiniz gönderileri görmeyi bırakabilmeniz için güçlü bir filtre sistemi başlattı.

Sosyal ağ, ilginizi çekmeyen yayınlarla asla karşılaşmamanızı sağlayacak yeni bir içerik filtreleme sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Bu yeni özellik, Instagram’da içerik tüketirken deneyiminizi daha da kişiselleştirmeyi amaçlayacak.

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Uzun bir süredir Instagram, keşfet bölümünde belirli içeriklerin ilginizi çekmediğini uygulamaya bu bölümde seçeneğe sahipti ve şimdi şirket bu seçeneği geliştirdi.

Keşfet bölümünün üst kısmında bulunan Ayarlar düğmesine tıklayarak bir dizi seçeneğe erişebilecek ve burada belirli kelimeler, ifadeler veya emojiler içeren yayınların görünmemesi için filtreler ayarlayabilirsiniz.

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Filtreleme yaparak kelimeyi içeren yayınlar keşfet bölümünde görünmeyi bırakacak, böylece odak noktası kişileşleştirilebilecek. Buna ek olarak, artık Instagram size ilgilenmediğinizi belirtmek için aynı anda birkaç yayını işaretleme seçeneği sunacak.

Instagram hikayeler’de değişiklik yapıyor

Instagram hikayeler kısmında da değişikliğe gidiyor. Yeni tasarım, uygulamanın geliştirici sürümünde yayınlandı. Yeni özelliğe bakacak olursak hikayeler çubuğu ekranın üstünde olmak yerine altında yer alacak. Ayrıca ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi bir ‘Tümünü Göster’ seçeneği bulunacak.