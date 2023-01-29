İlk olarak 1997 yılında keşfedilen asteroid Chariklo, mevcut uzay teleskoplarımızdan herhangi birinin onu düzgün bir şekilde gözlemleyemeyeceği ya da görüntülerini alamayacağı kadar uzakta. Ancak NASA, James Webb tarafından yapılan son “şanslı” gözlemlerin, bu asteroidi çevreleyen muhteşem halkaların su buzuna ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardığını ve gökbilimciler için olağanüstü bir keşfe işaret ettiğini söylüyor.

Bu ilgi çekici asteroidin keşfi 1997 yılında oldukça büyük bir olaydı, ancak gökbilimciler 2013 yılına kadar küçük asteroidi çevreleyen halkaları keşfetmemişlerdi. Bu, onu şimdiye kadar keşfettiğimiz halkalı sisteme sahip ilk asteroit yaptı. Bununla birlikte, uzaklığı nedeniyle onu doğrudan ayrıntılı olarak gözlemlemede zorlandı, bu yüzden bu su buzunu daha önce keşfedilemedi.

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Webb çok güçlü olduğu için, gökbilimciler teleskopu okültasyon olarak bilinen bir fenomen sırasında bir yıldız ya da gezegen diğerinin arkasına geçtiğinde asteroidi incelemek için kullanabildiler. Bu örnekte, bir yıldız Chariklo’nun arkasına geçerek bilim insanlarının asteroidin halkalarının nelerden oluştuğunu analiz etmelerine olanak sağladı. Bunu yaparak, bu halkaların su buzu kristalleri içerdiğini keşfettiler.

Bu noktadan sonra gökbilimciler Webb’in çeşitli araçlarını kullanarak asteroidi daha detaylı analiz ettiler. Bu sayede asteroidin halkalarının kristalleşmiş su buzuna ev sahipliği yaptığını keşfettiler. Gökbilimciler, bu halkalarda var olduğuna inanılan su buzu kristalleşmesinin miktarına dayanarak, asteroidin sürekli olarak uzay tozu ve mikrometeoroidler tarafından bombardımana tutulduğunu söylüyorlar.

Asteroidin halkalarındaki bu su buzu şeritleri, yıldızdan gelen ışığın Chariklo’nun arkasında nasıl ilerlediğine bakılarak açıkça görülebiliyordu. Dahası, bilim insanları asteroidin gelecekteki gözlemlerinin, halkaların tam olarak ne kadar büyük olduğunu ve asteroidin kendisini nasıl çevrelediğini belirlememize yardımcı olabileceğine inanıyor.

Sadece 188 mil çapındaki Chariklo, Satürn ve Uranüs arasında, dış güneş sistemimizin oldukça içinde bir yörüngede dönmektedir. Webb’in mevcut donanımıyla görüntülemek için çok uzakta olsa da asteroidin halkalarındaki su buzunun keşfi kesinlikle daha fazla gözü bu yöne çekecek ve umarız gelecekteki NASA teleskoplarının bu kadar uzaktaki şeyleri görüntüleyebilmesine yol açacaktır.