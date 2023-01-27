Audi en son konsept otomobili Audi Activesphere konseptini tanıttı. Yeni Activespher Concept, çok yönlü bir gövde tasarımına sahip olacak şekilde tasarlanmış dört kapılı bir crossover coupe.

Zıtlıkları mükemmel bir sentezle bir araya getiren Audi activesphere, hem yolda hem de yol dışında eşit derecede becerikli olmasını sağlayan tahrik sistemi ve süspansiyonuyla sınırları aşan çok yönlü bir araç olduğunu kanıtlıyor. Direksiyon simidi ve pedallar sürücünün otomobili aktif olarak kontrol etmesini sağlarken, aynı zamanda yolda daha rahat bir zaman geçirmek için otonom sürüş sunuyor.

Dinamik olduğu kadar zarif bir coupé olarak klasik oranlara ve çizgilere sahip, ancak sadece birkaç saniye içinde araç, birinci sınıf spor ekipmanlarını taşımak için bir pikaba dönüşüyor. Kargo yatağında iki e-bisiklet için bile yeterli alanı mevcut.

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Konsept otomobil, efsanevi sahil yolu Pacific Coast Highway’e sadece bir taş atımı uzaklıkta bulunan Malibu’daki Audi Tasarım Stüdyosu’nda tasarlandı. Stüdyo yöneticisi Gael Buzyn ve ekibi projenin arkasındaki yaratıcı beyinlerdir. Projenin arkasındaki fikri şöyle açıklıyor: “Activesphere benzersizdir. Bir Audi Sportback’in zarafetini, bir SUV’un pratikliğini ve gerçek offroad yeteneklerini akıllıca birleştiren yeni bir crossover türüdür.”

Audi’nin PPE modüler sisteminden elektrikli tahrik ve hızlı şarj teknolojisine sahip Audi activesphere, sphere konsept araç ailesine katılıyor. Yerel emisyonu olmayan, 600 km’nin üzerinde menzile ve 800 volt teknolojisi sayesinde son derece hızlı şarj sürelerine sahip olan bu araç, son teknoloji elektrikli araçların sürdürülebilirliğini, dinamikliğini ve uzun mesafe kabiliyetini bir araya getiriyor.