Anthony Joshua, spor ve magazin gündemini bir anda değiştiren ciddi bir olayla yeniden manşetlere taşındı. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan ünlü boksörün Nijerya’da geçirdiği trafik kazası, sadece spor camiasında değil, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Olayın ilk anlarında ünlü boksörün sağlık durumuna dair belirsizlikler, kısa sürede endişeyi artırdı.

Jake Paul’u nakavt eden Anthony Joshua kaza geçirdi! Son durumu ne?

Anthony Joshua, köklerinin bulunduğu Nijerya’da seyahat ettiği sırada otoyolda ağır bir trafik kazası yaşadı. İlk bilgilere göre ünlü boksörün içinde bulunduğu lüks cip, yol kenarında duran bir kamyona yüksek hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle araç neredeyse kullanılamaz hâle gelirken, Anthony Joshua’nın araçtan güçlükle çıkarıldığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Anthony Joshua, kazanın meydana geldiği sırada şoförün arkasındaki koltukta oturuyordu. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Bu durum, kazanın ne denli ağır olduğunu gözler önüne sererken, ünlü boksörün hayatta kalması birçok kişi tarafından büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Anthony Joshua got into a car accident pic.twitter.com/Z3ozqR8kyJ — T (@Talhaa10_) December 29, 2025



Kaza sonrası olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Anthony Joshua’yı hastaneye kaldırdı. Nijeryalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ünlü boksörün hafif yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ancak yakın çevresinden gelen bilgilere göre İngiliz boksör, fiziksel olarak iyi olsa da yaşadığı travma nedeniyle psikolojik olarak oldukça sarsılmış durumda.

Ünlü boksörün bu kazayı, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde yaşaması dikkat çekti. Kısa süre önce Miami’de Jake Paul’u 6. rauntta nakavt ederek büyük bir maddi kazanç elde eden sporcu, zafer kutlaması için gittiği Nijerya’da adeta kabusu yaşadı. Türkiye’deki spor takipçileri de ünlü boksörün sağlık durumunu yakından izliyor.

Öte yandan ünlü boksörün şubat ayında Suudi Arabistan’da ringe çıkmasının planlandığı biliniyor. Bu kaza sonrası söz konusu karşılaşmanın akıbeti merak konusu olurken, uzmanlar boksörün psikolojik toparlanma sürecinin en az fiziksel iyileşme kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Anthony Joshua’nın geçirdiği bu kazanın kariyerine ve planlanan maçlarına nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? İngiliz boksörün ringlere güçlü bir dönüş yapabileceğine inanıyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!