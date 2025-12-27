Küresel ölçekte enerji politikaları hızla değişirken, Türkiye de elektrik üretiminde daha sürdürülebilir bir yapıya doğru ilerliyor. Son yıllarda özellikle güneş ve rüzgâr yatırımlarında yaşanan artış, ülkenin enerji haritasını gözle görülür biçimde dönüştürmeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın paylaştığı güncel veriler, Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinde yeni bir eşiğin aşıldığını ortaya koyuyor. Peki Türkiye ne kadar elektrik üretiyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ne kadar elektrik üretiyor? Gücümüzü nereden alıyoruz?

Bakanlık verilerine göre Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü 121 bin 782 megavat seviyesine ulaştı. Bu rakam, yalnızca üretim kapasitesindeki artışı değil, aynı zamanda enerji yatırımlarının yönünü de gösteriyor.

Artışın büyük bölümünün yenilenebilir enerji projelerinden gelmesi ise dikkat çeken bir başka unsur. Açıklanan verilere göre Türkiye’de yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu güç 75 bin megavatın üzerine çıktı. Bu da toplam kapasitenin yaklaşık %62’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu anlamına geliyor.

Buna ek olarak yerli kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının %71,5 seviyesine ulaşması, enerji arz güvenliği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Veriler, Türkiye’nin enerji dönüşümünde güneş ve rüzgârın artık tamamlayıcı değil, belirleyici kaynaklar hâline geldiğini gösteriyor. Toplam kurulu gücün yaklaşık üçte biri yalnızca bu iki kaynaktan sağlanıyor.

Güneş enerjisinin payı %20,3 seviyesine yükselirken, rüzgâr enerjisi de %11,9 paya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarında kritik bir eşiğin geride bırakıldığını ve bu ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguluyor.

Türkiye’de elektrik üretim gücü hangi kaynaklardan geliyor?

Enerji Kaynağı Kurulu Güç (MW – Megawatt cinsinden) Pay (%) Hidroelektrik 32.294 26,5 Güneş 24.669 20,3 Doğal gaz 24.236 20,0 Rüzgâr 14.546 11,9 Yerli kömür 11.475 9,4 İthal kömür 10.456 8,6 Biyokütle 2.348 1,9 Jeotermal 1.758 1,4

Bu tablo neyi işaret ediyor?

Ortaya çıkan tablo, Türkiye’nin fosil yakıtlardan tamamen kopmadığını ancak enerji üretiminde ağırlık merkezini giderek yenilenebilir kaynaklara kaydırdığını gösteriyor. Özellikle güneş ve rüzgâr yatırımları, hem çevresel etkilerin azaltılması hem de enerji ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesi açısından kritik rol oynuyor.

Önümüzdeki yıllarda elektrik üretim dengesinin yenilenebilir kaynaklar lehine daha da değişmesi beklenirken, bu dönüşümün faturalara ve enerji politikalarına nasıl yansıyacağı da yakından izlenecek.

