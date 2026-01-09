Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve ulaşım markalarından biri olan Karsan, Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026 kapsamında yeni Karsan AI stratejisini resmen duyurdu. Yerli üretim gücünü otonom teknolojilerle birleştiren marka, toplu taşıma ekosisteminde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Peki, akıllı mobilite dünyasında fark yaratan Karsan AI neler sunuyor?

Karsan AI vizyonu ile otonom ulaşım dönemi

Karsan CEO’su Okan Baş, tanıtım sırasında yaptığı açıklamalarda yeni teknolojilerini “Karsan Otonom Zekâsı” olarak isimlendirdiklerini belirtti. Bu sistemin en büyük özelliği, çevresini sadece algılamakla kalmayıp, anlık kararlar verebilmesi ve sürekli olarak öğrenmeye devam etmesi diyebiliriz. Markanın bu hamlesiyle sadece bir araç üreticisi olmaktan çıkıp, uçtan uca akıllı ulaşım çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi haline geldiğini söyleyebiliriz.

Şehirlerin sadece sıfır emisyonlu araçlara değil, aynı zamanda akıllı sistemlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Okan Baş, “Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Karsan’ın otonom başarısının sırrı, güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor” şeklinde konuştu. ADASTEC ile kurulan stratejik ortaklık sayesinde, belediyelere ve ulaşım operatörlerine sadece bir otobüs değil, tüm detaylarıyla kurgulanmış bir işletim ekosistemi sunduklarını söyleyelim.

Saha deneyimi ve otonom teknolojinin gücü

Karsan AI sadece teoride kalan bir proje değil, sahada binlerce kilometre kat etmiş bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Seviye 4 otonom sürüş yeteneklerine sahip olan e-ATAK modeli, Avrupa ve Amerika’nın farklı bölgelerinde yolcu taşımaya devam ediyor. Şirketin açıkladığı veriler, sistemin ne kadar olgunlaştığını gözler önüne seriyor diyebiliriz.

Bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 160 bin kilometreden fazla otonom sürüş deneyimi elde edildiğini görüyoruz. Bu süreçte 60 binden fazla yolcu taşıyan yerli teknoloji, %99,5 gibi oldukça yüksek bir operasyonel başarı oranına ulaşmış durumda. Yakın gelecekte bu teknolojinin 12 farklı ülkede toplam 16 farklı projede kullanılması hedefleniyor.

Kuzey Amerika için yeni Autonomous e-JEST

CES 2026’da dikkat çeken bir diğer yenilik ise Kuzey Amerika pazarı için özel olarak hazırlanan Autonomous e-JEST modeli oldu. Daha küçük ölçekli ve esnek taşıma talepleri için geliştirilen bu aracın, şimdiden ilk siparişlerini almaya başladığını söyleyelim. Kompakt yapısı sayesinde dar sokaklarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunan bu model, yapay zeka desteğiyle sürücüsüz operasyonlar için ideal bir çözüm sunuyor.

Okan Baş, dünya genelinde yaşanan sürücü eksikliği sorununa da değinerek, otonom otobüs çözümlerinin artık bir seçenekten ziyade zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Mevcut yasal düzenlemeler elverdiği sürece, güvenlik personeline ihtiyaç duymayan tam otonom sistemlerin yaygınlaşacağını öngörebiliriz. Karsan AI vizyonunun temelinde de tam olarak insan hayatına değer katan bu otonom yapının yattığını söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Honda Civic artık Türkiye’de satılmayacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Karsan’ın yerli yapay zeka ve otonom teknolojilerindeki bu başarısı toplu taşımayı nasıl değiştirir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!