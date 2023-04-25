Bir süredir iOS 17 hakkında yeni sızıntılar duyuyoruz. Bu sızıntıların birçoğunda iOS 17’nin yenliklere değil, kararlılığa odaklanan bir sürüm olacağı söyleniyor. Ancak bu iOS 17’nin heyecan veren yenilikler içermeyeceği anlamına gelmiyor. Bu yazımızda iOS 17’de yer alacak 5 heyecan verici yeniliği derledik. İşte o yenilikler!

Üçüncü Taraf Uygulama Mağazası Desteği

Avrupa’nın yeni Dijital Pazarlar Yasası’nın önümüzdeki yıl tamamen uygulanabilir hale gelmesiyle birlikte Apple, iOS 17’nin yayınlanması için gerekli değişiklikleri zamanında yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, Apple’ın Avrupalı kullanıcıların uygulamaları App Store dışındaki uygulama mağazalarından yükleyebilmelerine izin vermesi gerekecek.

Şirketin bunu nasıl yapacağı belli değil, ancak Apple resmi uygulama mağazası dışından uygulama yüklemeye karşı olduğu için muhtemelen bu değişikliği bir özellik olarak vurgulamayacak ve olabildiğince az görünür yapacaktır. Ancak rekabet açısından bu özellik oldukça önemli. Belki de bu iOS 17 ile gelecek en büyük yeniliklerden biri.

Yeni Günlük Uygulaması

Yeni sürüm hakkındaki son bilgiler, Apple’ın iOS 17’deki Sağlık uygulamasıyla entegre olacak bir günlük tutma uygulaması hazırladığını gösteriyor. Buna göre, yeni uygulama kullanıcıların başka yerlere kıyasla evde ne kadar zaman geçirdiği de dahil olmak üzere tipik bir günü belirlemek için kullanıcıların davranışlarını analiz edecek.

Buna ek olarak şirket, kullanıcıların diğer insanlarla fiziksel yakınlığını da tespit etmek istiyor. Böylece kullanıcılar rutinlerinin ruh sağlıklarını nasıl etkilediğini anlayabilecekler. Apple’ın bu yeni uygulaması yeni kişisel terapistiniz olabilir!

Yenilenen Denetim Merkezi

Apple, yıllardır önemli bir değişiklik yapmadığı Denetim Merkezi’ni yeni iOS sürümüyle beraber elden geçirebilir. iOS 14 ile Ana Ekranı ve iOS 16 ile Kilit Ekranını yeniledikten sonra, Denetim Merkezi iOS 17 ile yeni bir yüze kavuşabilir.

Nelerin değişebileceği henüz belirsiz olsa da Apple, kullanıcıların en çok hangi hızlı ayarları kullandıklarını belirlemelerine ve ayar simgelerini buna göre düzenlemelerine izin verebilir. Denetim Merkezi’nin yeni bir yüze kavuşması, iOS 11’den beri aynı kalan tasarımdan sıkılan kullanıcıları memnun edecektir.

Aktif Kısayollar

iOS 14 ile kısayolları iOS ekosistemine getiren Apple, şimdi de kullanıcıların etkileşime geçebileceği kısayolları platforma getirmenin yollarını arıyor. Görünen o k, firma bunu aktif kısayollar özelliği ile gerçekleştirecek. Bu şekilde Apple, Kilit Ekranı ve Ana Ekranda kullanıcıların kısayollarla etkileşime geçmesi için yeni bir yol sunacak.

Benzer bir özelliği “Canlı Etkinlikler” özelliği ile görmüştük. Maç skorları gibi anlık bildirimleri kısayol şeklinde kullanıcılara gösteren bu özellik iOS 17 ile seviye atlayabilir.

iPhone’umu Bul ve Cüzdan Uygulaması Değişiklikleri

Apple hakkında isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman, Apple’ın konum ve iPhone’umu Bul ile ilgili değişiklikler konusunda iOS 17 ile vites artıracağını söyledi. En kritik iPhone uygulamalarından biri olan Cüzdan uygulaması da kullanıcı arayüzünde çeşitli iyileştirmelerle yenilenecek.

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Bu yazımızda iOS 17’nin getirmesi beklenen 5 önemli yeniliği sizlerle paylaştık. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17 kararlılığa odaklanan bir sürüm mü olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!