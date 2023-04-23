Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan Bloomberg analisti Mark Gurman, iOS 17 ve macOS 14 hakkında şimdiye kadar edindiği bilgileri aktardığı bir podcast yayınında önemli açıklamalar yaptı. Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, iOS 17 ve macOS 14 ufak tefek yeniliklerle gelecek ve asıl odak performans olacak! İşte detaylar!

iOS 17 ve macOS 14 Yenilik Konusunda Üzebilir!

Gurman, iOS 17’nin iOS 15 ile kıyaslayancağını, ve iOS 14’ün widget’ları veya iOS 16’nın Kilit Ekranı’nı gibi devrim niteliğindeki değişiklikler veya göze çarpan yeni özellikler yerine temel sistem uygulamalarındaki güncellemelere ve performansa odaklanacağını söyledi.

Gurman, Cüzdan uygulamasındaki değişikliklere ek olarak, konum ve iPhone’umu Bul ile ilgili özelliklerde önemli bir iyileştirme beklediğini söyledi. Önümüzdeki haftalarda iOS 17 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını da sözlerine ekledi.

Gurman ayrıca, Dijital Pazarlar Yasası’na uymak için resmi uygulama marketi olan App Store dışından uygulama yükleme özelliğinin yalnızca Avrupa’ya özel bir özellik olmasını beklediğini, geliştiricilerin uygulamaları üçüncü taraf bir hizmet aracılığıyla kullanılabilir hale getirmek için ek bir ücret ödemeleri gerekebileceğini belirtti.

Apple’ın genelde bu tür değişiklikleri sessiz sedasız halletmeyi sevdiğinden bahseden Gurman, bu özelliklerden Haziran ayında düzenlenecek WWDC’nin açılış konuşmasında muhtemelen bahsedilmeyeceğini söyledi.

Apple Watch’larda gördüğümüz watchOS ile ilgili de konuşan Gurman, daha önce watchOS 10’un, tanıtılmasından bu yana watchOS için yapılan en önemli güncelleme olacağını söylemişti. Buna rağmen Gurman, güncellemeyi 2013 yılında iOS 6’dan iOS 7’ye yapılan sıçramanın ölçeğiyle karşılaştırmayacağını belirtti.

Gurman watchOS platformun temel tasarımının değişmesini beklemediğini ancak sistemi kullanmanın ve sistemle etkileşime geçmenin pek çok yeni yolu olacağını belirtti. Ayrıca uygulama klasörlerinin varlığını destekleyecek herhangi bir bilgi duymadığını da söyledi.

Gurman son olarak macOS 14’ün çığır açan bir güncelleme olmayacağını öne sürdü. Bunun yerine, Apple’ın platformlar arası deneyimi iyileştirmek için diğer işletim sistemlerine getirilen özellikleri desteklemeye odaklandığına inanıyor.

Apple hakkındaki analizleri genelde isabetli olan Gurman’ın söylemleri, daha önceden duyduğumuz sızıntılarla paralel. Öyle ki, iOS 16 ile özellikle kilit ekranı tasarımını baştan yazan Apple, bu sürümde yeniliklere odaklandığı için performans konusunda sorunlar yaşamıştı. iOS 17 ise bu sorunların düzeltildiği ve her şeyin olgunlaştığı sürüm olabilir. Bir sonraki macOS sürümü için de aynısı söylenebilir.

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