Roborock, Columbia Pictures ve Alcon Entertainment’in yapımı Garfield filmiyle gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. Türkiye’de 31 Mayıs’ta gösterime girecek filmde, kullanıcılarına temiz bir ev garanti eden Roborock ile Garfield’ın tembel ve eğlenceli karakterinin nasıl bir araya geldiği gösteriliyor. Garfield, temiz evinin tadını çıkarırken yorulmadan temizlik yapmanın ne kadar eğlenceli olduğunu vurguluyor.

Roborock ve Garfield filmi, ürün yerleştirme, televizyon reklamları, açık hava, dijital ve sosyal medya entegrasyonlarını içeren yaratıcı kampanyalarıyla dünya çapındaki izleyicilerini bir araya getiriyor. Bu iş birliği, dünyanın en sevilen kedilerinden biri olan Garfield’ın hayranlarıyla birlikte, Roborock’un otomatik ev temizlik çözümlerinden nasıl faydalanabileceklerini vurgulayacak.

Roborock ve Garfield iş birliği, temizlik ihtiyaçlarını kolaylaştırıyor

Garfield karakteri, filmde mutfaktan banyoya etrafta her türlü karışıklığı yaratmaya olan eğilimiyle tanınıyor ve birçok ev sahibi gibi o da yerleri temizleme işinden hoşlanmıyor. Dikkatli Garfield hayranları, filmin ilerleyen kısımlarında Garfield ve sadık köpek arkadaşı Odie’nin Roborock robot süpürgesiyle gezerek eğlendiklerini ve Roborock’un da bu karışıklığı kısa sürede temizleyerek kahramanlık yaptığını görebilirler.

Roborock süpürge eller serbest, hepsi bir arada süpürme ve paspaslama çözümleriyle her zaman halıları ve zeminleri lekesiz tutarken, sessizce çalışıyor. Roborock bu film iş birliğiyle, izleyicileri Garfield gibi endişesiz ve rahat bir ruh halini benimsemeye davet ediyor.