Dünya genelinde 1980’li yıllardan itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlayan internet, günümüzde ticari ve sosyal hayatın merkezi konumu haline geldi. Türkiye’de ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde kuruldu. Bugün ise 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 71.3 milyon kişi online ve mobil cihazlardan günde 8 saati aşan süreyle internet kullanıcısı konumunda bulunuyor. Türkiye aynı zamanda yüzde 84’lük internet kullanım oranı ile dünyanın en online 37’nci ülkesi konumunda. Öte yandan günümüzde turizmden perakendeye, eğitimden KOBİ’lere kadar tüm ekonomi ve eğitim yaşamı internet üzerine kurulmuş durumda. Bugün internet sitesi olmayan ve oradan satış yapmayan üretici marka neredeyse yok denecek kadar az. Dünya genelinde 5.2 milyar kişi 7/24 online durumda ve internetten sosyalleşiyor, paylaşım yapıyor, reklamları izliyor ve ürün siparişi veriyor. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının hepsi birer global alışveriş merkezine dönmüş durumda. Aynı zamanda 3D yazıcılar, Endüstri 4.0 ve IoT ile internet dünya sanayi üretiminde de başrolde bulunuyor.

WiFi kullanan şirketler daha üretken

Bugün Ar-Ge’den planlamaya, üretim sürecinden depolamaya, lojistikten pazarlamaya, e-ticaretten kargoya kadar tüm süreçlerde yapay zeka başrolde bulunuyor. Yapay zeka yüksek çekim gücü ve kaliteli ağ altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle de dünyada yaygın bir WiFi kullanımı söz konusu. Çünkü kablosuz ağ altyapısı günümüzün internet ihtiyaçlarına daha doğru şekilde yanıt vermek için tasarlandı. Bugün global ölçekte çalışanların yüzde 80’i, iş yerinde WiFi erişimine ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda yine dünya üzerindeki şirketlerin yüzde 90’ı müşterilerine ve misafirlerine WiFi hizmeti sunuyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre WiFi kullanan işletmelerin, kullanmayanlara kıyasla yüzde 40 daha fazla üretken olduğu da belirleniyor.

İletişimi sağlıklı kuran markalar kazanıyor

Bu noktada şirketler için WiFi’nin gerekli olmasının birkaç önemli sebebi bulunuyor. Artırılmış Verimlilik başlığına göre WiFi, çalışanların her yerden ve her cihazdan şirket ağına erişmesine olanak tanıyor. Bu, ofiste, evde veya seyahat halindeyken bile iş e-postalarına, dosyalara ve uygulamalara erişebilecekleri anlamına geliyor. Bu da zamandan tasarruf sağlayarak görevlerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı oluyor. İkinci başlığı ise Geliştirilmiş İletişim ve İş birliği oluşturuyor. Buna göre WiFi, çalışanların e-posta, anlık mesajlaşma ve video konferans gibi araçlar aracılığıyla kolayca iletişim kurmasını sağlıyor. Bu, ekiplerin daha verimli bir şekilde iş birliği yapmasına ve proje tamamlama sürelerini kısaltmasına yardımcı oluyor. Son başlıkta ise Müşteri Memnuniyeti yer alıyor. WiFi, müşterilere ve misafirlere internet erişimi sunarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu, müşterilerin daha uzun süre mağazalarda kalmasını, daha fazla ürün satın almasını ve işletmenizi başkalarına tavsiye etmesini sağlıyor.

Uygun fiyatlı çözüm üretmek mümkün

Ülkemizin önemli bulut tabanlı ağ altyapıları sağlayıcısı konumundaki Zyxel Networks Türkiye’nin Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, WiFi teknolojilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve bağlanabilen cihaz sayısına paralel olarak artan talebin daha hızlı internet servisi sağlayarak çözülebileceğini söyledi. Bugün yaygın şekilde WiFi 6 teknolojisinin kullanıldığını, şirketlerin de çoklu cihazları bağlamak ve daha hızlı internet ile hem üretim hem de satış departmanlarını ve sitelerini bu şekilde daha verimli şekilde yönettiğini kaydeden Erünsal, şunları söyledi:

“Şirketler ve KOBİ’lerin genelde kısıtlı bütçeleri olur. Bunları aşmak için de uygun maliyetli WiFi çözümünü tercih ederler. Bu noktada Zyxel’in WiFi 6E AP uygun maliyetli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda da 6GHz’in yüksek frekans yapısı göz önüne alındığında, çoğu WiFi 6E cihazının tipik olarak daha kısa bir menzili bulunuyor ve bu, değişen mesafelerde bağlananlar için parazitli bir kullanıcı deneyimine işaret edebiliyor. Zyxel’in bu sorunu aşmak için üç adet WiFi 6E iç mekân AP modeli, mevcut WiFi ağlarından trafiği 6GHz’e aktarmak isteyenler için ideal hale geliyor. BandFlex antenini destekleyen NWA220AX-6E ve WAX620D-6E ile okullara kaliteli internet akışı sağlanıyor.”

WiFi 7 ile işler değişmeye başladı

Şirketlerin WiFi kullanımında bugün WiFi 7’nin de önemli bir yer tutmaya başladığını anlatan Erünsal, “WiFi 7, 2024 itibariyle kullanıma girdi. Artık bu WiFi teknolojisi diğerlerine göre 5 kat daha hızlı çalışıyor. Aynı zamanda bağlanabilen cihaz sayısı da 16’ya ulaşmış durumda. WiFi 7, daha yüksek kapasite, daha düşük gecikme süresi ve daha geniş menzil sağlamak için yenilikçi teknolojiler sunuyor. Şirketler satış yapmak için artık Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) yöntemlerine ihtiyaç duyuyor. Perakendede ürünleri deneyimlemek için çok tercih edilen bu yöntem turizmde de başrolde bulunuyor. Yapay zekanın devreye alınmasında da yüksek bir internet hızı gerekiyor. Bu noktada WiFi 7, sadece yüksek bant genişliği tüketiminin taleplerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm bu teknolojilerin gereksinimlerini de karşılıyor. Dolayısıyla bulut tabanlı ağ altyapısına yatırım yapan şirketler daha kazançlı olacak. Çünkü WiFi 7 ile de birlikte bağlantı 5 kat hızlandı, 2x bant genişliği geldi ve daha fazla cihaz bağlantısı yapılmaya başladı. Veri akışı yüzde 20 hızlandı ve gecikme büyük ölçüde iyileşti. Markaların da bu WiFi teknolojisi ve çözümlerini kullanması ileride onlara hem kârlılık hem de rekabette öne geçme fırsatları sunacak” diye belirtti.