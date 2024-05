Android tutkunlarının merakla beklediği Snapdragon 8 Gen 4 tasarımının, 4,00 GHz’nin üzerinde bir hedef frekansla tamamlanacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak, Apple’ın M4 çipi ve rekor kıran tek çekirdek performansı, yüksek saat hızlarını göz önüne aldığımızda, Qualcomm’un hedef frekansı 4,26 GHz olan bir yonga seti tasarımı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu değişikliğin, Apple’ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen A18 ve A18 Pro modellerini de içeren daha yüksek frekanslarda çalışabilen rakiplerine karşı avantaj sağlamak için yapıldığı iddia ediliyor.

Ekim ayında duyurulması beklenen Snapdragon 8 Gen 4’ün tasarımının, Qualcomm’un telefon üreticilerine gönderilmesinden önce birkaç ay var. Apple’ın M4 çipi duyurması, Qualcomm’un bu değişikliklere hazırlıksız yakalandığı izlenimini veriyor. Hedeflenen 4,26 GHz frekansıyla Snapdragon 8 Gen 4, tek çekirdek performansında önemli bir artış sağlayabilir ve iddialara göre ‘2 + 6’ CPU kümesiyle uyumlu olarak çalışarak etkileyici çok çekirdekli sonuçlar ortaya koyabilir.

M4 çipinin TSMC’nin ikinci nesil 3 nm sürecinde seri üretime geçtiği düşünüldüğünde, Apple’ın A18 ve A18 Pro için de aynı teknolojiyi kullanması muhtemel. Qualcomm’un SD8 Gen 4’ü aynı düğümde seri olarak üreteceği söyleniyor, bu da karşılaştırmalar açısından heyecan verici bir gelişme olacak. Ancak, yaklaşmakta olan yonga setinin, ARMv9 talimat setini desteklemediği söyleniyor.

Qualcomm’s Nuvia is making a comeback, and there might be a redesign finalized in June, with a target frequency of 4.26GHz, aiming at the Apple A18 Chip.#qualcomm

— jasonwill (@jasonwill101) May 11, 2024