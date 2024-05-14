Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir amiral gemisi modeli olacak olan Vivo X100s üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo X100s modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo X100s neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 2800 x 1260 çözünürlüğe sahip ve 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise LTPO AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. Bu ekran 3000 nite kadar parlaklık sunuyor. Bunların yanı sıra ekran, 1.07 milyar renk ve DCI-P3 renk gamının %100 kapsamını sunuyor.

Vivo X100s kaputun altında MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setinin yanında akıllı telefonda V2 görüntüleme çipine de sahip. MediaTek Dimensity 9300+ yonga setine dört varyasyon eşlik ediyor:

12 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 553 dolar

16 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 608 dolar

depolama: 608 16 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 650 dolar

depolama: 650 16 GB LPDDR5X RAM + 1 TB UFS 4.0 dahili depolama: 719 dolar

Akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5100 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun üçlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde ana kamera karşılıyor.

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Bu ana kameraya ise 3x optik zoom sunan 64 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.