Samsung, Türkiye’de akıllı telefonlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla kritik bir adım atıyor. Samsung Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir’in Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamaya göre, şirket telefonlarda ÖTV baremleri üzerinde bir düzenleme yapılması için kamu kurumlarıyla yakın temas kurmuş durumda.

Samsung Türkiye, telefonlarda ÖTV düzenlemesi için devrede! Telefon fiyatları düşecek mi?

Türkiye’de akıllı telefon pazarının yaklaşık %45’ine hakim olan Samsung, yeni modellerin tüketicilere daha erişilebilir olmasını sağlamak için önemli bir inisiyatif üstlendi. Samsung Türkiye, telefonlarda ÖTV konusunda herkesin sevineceği bir adım atmaya hazırlanıyor.

Samsung Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, yaptığı açıklamada “Türkiye’de vergiler konusuna baktığımızda ise birkaç vergi kalemi var. Gözetim bunlardan bir tanesi bir diğeri özel tüketim vergisi. Kamu ile işbirliği içinde çalışma yürütüyoruz. Kamuyla yakın bir işbirliği içerisinde sadece vergi değil tüketici finansmanı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Her paydaşın vergi kaybı olmadan bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. ÖTV baremlerini düzenleme noktasında görüşmelerimiz devam ediyor bu şekilde ortak fayda da çözüm üreteceğimi inanıyorum. Baremleri dengeleyerek hem tüketicilerin menfaatini sağlayacak bir model üzerinde çalışıyoruz” diyerek, sadece şirketin değil, tüm sektörün ve tüketicilerin kazançlı çıkacağı bir düzenleme hedeflediklerini belirtti.

Mevcut ÖTV yapısının döviz kuru nedeniyle pratikte tüm telefonlardan %50 oranında vergi alınmasına neden olduğu bir gerçek. Otomotiv sektöründe olduğu gibi, mobil teknoloji tarafında da daha adil bir vergi sistemine geçilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Azdemir, devlet ile yürütülen görüşmelerin sadece vergilerle sınırlı kalmadığını ifade etti. Bu bağlamda, tüketici kredileri gibi tüketici finansmanı gibi seçenekler de masada olabilir.

Şu anda geçerli olan sisteme göre:

(ÖTV’siz fiyatı) 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan %25 ÖTV alınıyor,

alınıyor, (ÖTV’siz fiyatı) 3.000 TL’yi aşmayan telefonlardan %40 ÖTV ,

, (ÖTV’siz fiyatı) 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise %50 ÖTV uygulanıyor.

Ancak 3.000 TL sınırı, güncel döviz kuru karşısında yalnızca 70–80 dolara denk geldiğinden, bu bareme giren akıllı telefon ithalatı neredeyse imkansız hale geldi diyebiliriz. Bu nedenle, neredeyse tüm Samsung modelleri ve diğer markalar %50 ÖTV ile vergilendiriliyor. Yeni yapılacak bir telefonlarda ÖTV düzenlemesi, hem tüketicinin hem de sektörün önünü açabilir.

Samsung Türkiye‘nin bu adımı, teknolojiye erişimi artırmak ve sektördeki dinamizmi korumak adına oldukça önemli. Önümüzdeki haftalarda bu yönde atılacak adımlar, Türkiye’de Samsung cihazlara ulaşımı doğrudan etkileyebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonlarda ÖTV düzenlemesi gerekli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!