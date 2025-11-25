Havaların serinlemesiyle beraber evde geçirilecek zamanlarınızda evinize tertemiz bir hava olması adına Dreame PM20 Hava Temizleyici aradığınız ürün olabilir.

Temiz Hava’ya Önem Verenler İçin: Dreame PM20

Soğuyan havalarla birlikte pencereler kapandıkça iç mekan havası ağırlaşabilir; toz, polen ve evcil hayvan tüyleri ile baş etmek zorlaşır. Deame PM20; gelişmiş filtreleme sistemi ile evinizi toz, tüy gibi etkenlerden arındırırken aynı zamanda hızlı ısıtma teknolojisi ile ihtiyacınız olan sıcak havayı sadece 3 saniyede sağlar.

Akıllı Sensörler ile Her Zaman Temiz Hava

Gelişmiş hava temizleme ürünü olan Dreame PM20’nin Enviro Algılama Teknolojisi, ortamın ihtiyaçlarını siz fark etmeden kendi sensörleri ile algılar. Cihaz, sizi tespit ederek temiz havayı bulunduğunuz alana yönlendirken, birden fazla kişi olduğunda ise havayı dengeli bir şekilde dağıtır..

Ayrıca, mobil uygulama desteğiyle, dışarıdayken bile evinizin hava kalitesini uzaktan kontrol edebilir, izleyebilir ve geri döndüğünüzde evinizin havasını tertemiz bulabilirsiniz.

Geniş Alanlarda Eşit Temizlik Gücü

Dreame PM20 Hava Temizleyici, 100 metrekareye kadar alanlarda 10 metreye uzanan güçlü hava akımı sunar. Bu sayede temiz havayı hem ileriye hem yukarıya doğru yönlendirerek geniş alanlarda eşit dağılım sağlar. Cihaz üzerindeki ekrandan ve uygulamadan, ortamın hava kalitesi ve alerjen yoğunluğu hakkında anlık bilgi alabilir; uyku veya evcil hayvan modu gibi farklı seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz. Böylece evinize en uygun modu ayarlayabilirsiniz.

Dreame PM20 ve Sessizlik: Bir Hava Temizleyicisindeki En Önemli Unsur

Hava temizleyiciler temizleme sırasında çok ses çıkartabilir. Ancak söz konusu Dreame P20 olduğunda durum farklı. Sonbaharın konforunu sizi hiç rahatsız etmeden sunan PM20’nin ultra sessiz modu sizi rahatsız etmez. Gece boyunca temiz hava solurken, sabahları daha dinlenmiş ve enerjik uyanabilirsiniz.

Tüm Mevsimlere Uygun

Dreame PM20, sadece bir hava temizleyici değil; aynı zamanda dört mevsim kullanılabilen bir konfor teknolojisi olarak tasarlanmış. Çift yönlü hava akımı sayesinde, tüm mevsimlerde ortam havasını eşit şekilde dolaştırarak sıcaklığı dengelerken; yaz aylarında ise aradığınız o hafif serinliği sağlar. Mevsim değişse bile istenilen sıcaklık ve en önemlisi konfor hep aynı kalır.

Soğuk ayların gelmesiyle beraber evde daha çok vakit geçiren aileler için PM20, sessiz ve güçlü bir yardımcı olacaktır. Çocuklar oyun oynarken, evcil hayvanlarınız yanınızdayken, siz film izlerken; hem dengeli bir sıcaklık hem de dışarıdaki etmenlerden uzak temiz bir havayı vadediyor.

Bu sonbaharda, “Hayalindeki Konfor” konseptiyle yola çıkarak Dreame, PM20’nin öne çıkan özeliklerini içinizi ısıtacak sıcak bir aile filmi ile de gösteriyor. Söz konusu reklamı aşağıdan görebilir, diğer tüm detaylara Dreame Türkiye Instagram hesabından erişebilirsiniz.

