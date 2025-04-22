Türkiye’de mobil cihaz kullanımındaki artış IMEI kaydı yapılan cihaz sayısına da yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne toplam 15 milyon 629 bin 448 cihaz kaydedildi. Bu cihazların büyük çoğunluğunu ise akıllı telefonlar oluşturuyor. İlginç şekilde, geçen yıl kaydedilen cihazların üçte biri Türkiye’de üretilmiş.

IMEI kayıtlı cihaz sayısı 27 milyona ulaştı! Üçte biri Türkiye’de üretildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine dayandırarak yaptığı açıklamada, IMEI kaydı yapılan cihazların yaklaşık üçte birinin Türkiye’de imalat yoluyla üretildiğini belirtti.

Toplam 15.6 milyonluk kayıtlı cihazın 9 milyon 253 bin 404 adedi ithalatla gelirken, 6 milyon 214 bin 908 adedi ise doğrudan yerli üretimle kayıtlara geçti. Yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı ise 161 bin 136 olarak açıklandı.

Bu kapsamda, 2024 yılı boyunca toplamda 27 milyon 499 bin 601 IMEI numarası sisteme kayıt edildi. Bakan, kayıt altına alınan cihazların yaklaşık %42’sinin Samsung ve Apple markalı olduğunu vurgularken, Redmi, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL gibi markaların da listede yer aldığını belirtti.

Türkiye’deki mobil hat yaygınlık oranı ise %110’u aşmış durumda. 94 milyonu aşkın mobil abone sayısının yanı sıra, makineler arası iletişim çözümleriyle bu oran %113’e kadar çıkıyor. 3G abonelikleri düşüşteyken, 4,5G kullanıcı sayısı 87 milyonu aşarak dikkat çekti. Mobil internet kullanıcıları ise 75 milyondan fazla ve internet kullanım miktarı 80 milyon terabaytı geçti.

IMEI kayıtlı cihaz sayısındaki artış, hem yerli üretimdeki büyümeyi hem de tüketicilerin yeni nesil akıllı telefonlara olan ilgisini gözler önüne seriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bu verilerin Türkiye’nin mobil iletişim altyapısındaki güçlü büyümenin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Bakan Uraloğlu tarafından paylaşılan veriler ne anlam ifade ediyor?

Burada ufak bir parantez de açalım. Üreticiler genelde giriş veya en iyi ihtimalle orta seviye cihazlarını Türkiye’de üretiyor. Bakan Uraloğlu’nun yaptığı açıklamalara bakılırsa, ülkemizdeki IMEI kayıtlı telefon veya tablet gibi cihazların büyük bir çoğunluğunu giriş seviye telefonlar oluşturuyor diyebiliriz.

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Üreticiler Türkiye’de en çok hangi modellerin satıldığına dair bilgiler paylaşmıyor, bu nedenle Bakan Uraloğlu’nun yaptığı açıklamalardan yapılan bu çıkarımın doğru olup olmadığını kesin olarak söylemek zor.